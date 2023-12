Zmiany w siatkarskim sezonie! Znamy szczegóły

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) opublikowała w czwartek oficjalny kalendarz rozgrywek na lata 2025-2028. Największą zmianą w porównaniu do wcześniejszego czterolecia jest mniejsza liczba turniejów oraz rozgrywanie mistrzostw świata co dwa lata.

FIVB po raz pierwszy w historii z takim wyprzedzeniem opublikowała pełny kalendarz rozgrywek międzynarodowych na cykl olimpijski przed igrzyskami w Los Angeles w 2028 roku, co ma na celu ułatwienie przygotowań zespołom i zawodnikom.

W kolejnym czteroleciu zaplanowano w sumie dziewięć dużych imprez dla krajowych reprezentacji - Ligę Narodów rozgrywaną co roku, mistrzostwa Europy oraz mistrzostwa świata co dwa lata, a także igrzyska olimpijskie. Jest to zmniejszenie o jeden turniej w porównaniu do trwającego cyklu olimpijskiego oraz o trzy w porównaniu do lat 2017-2020.

Poza zmniejszeniem liczby imprez, istotną zmianą jest również rozgrywanie globalnego czempionatu co dwa lata począwszy od 2025 roku. Do tej pory odbywał się on co cztery lata. Nie wiadomo jeszcze, gdzie siatkarze i siatkarki powalczą o mistrzostwo świata za nieco ponad półtorej roku, jednak pewne już jest, że turniej mężczyzn w 2027 roku odbędzie się w Polsce w dniach 10-26 września.

Jak podaje FIVB, wydłużono także czas przeznaczony na odpoczynek i przygotowania zespołów do rozgrywek. W latach 2025-2027 zawodnicy mają mieć co roku 11 i pół tygodnia wolnego od oficjalnych turniejów, natomiast w 2028 roku ma to być 13 tygodni.

- W ciągu ponad 60 lat mojej pracy w siatkówce jako zawodnika, a później prezesa krajowej, kontynentalnej i międzynarodowej federacji, jest to zdecydowanie najlepszy kalendarz, jaki kiedykolwiek opublikowano. Znajduje to odzwierciedlenie w opiniach, które otrzymaliśmy w wyniku naszych szeroko zakrojonych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - powiedział prezes FIVB Brazylijczyk Ary Graca.

KZ, PAP