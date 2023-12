Partnerka Tomasza Fornala w ogniu krytyki. Tym rozwścieczyła fanów

Sylwia Gaczorek, partnerka znanego siatkarza Tomasza Fornala, znalazła się w ogniu krytyki po jednym z nagrań, na których przyznała się do... wyrzucania jedzenia.

Właścicielka salonów fryzjerskich i popularna influencerka podczas nagrywania materiału wideo powiedziała, że wyrzuciła do kosza na śmieci kawałek ciastka, który jej siostra zostawiła sobie na później. Sylwia Gaczorek powiedziała również, że nie lubi widoku napoczętego jedzenia i regularnie wyrzuca zdatne do jedzenia potrawy.

ZOBACZ TAKŻE: Zdjęcie partnerki Tomasza Fornala robi furorę w sieci! Ten wzrok polskich siatkarzy

- Nienawidzę, jak ktoś tak zostawia jedzenie, zawsze wywalam. Ja strasznie nie lubię, kiedy ktoś zostawia na blacie takie odgryzione jedzenie. Nie podoba mi się ten widok, więc zawsze wyrzucam. Tak samo nie lubię, jak z talerzem do lodówki wkłada jedzenie i zawsze jak to widzę, to od razu wyrzucam - powiedziała partnerka Tomasza Fornala.

Gaczorek spotkała się za to z falą krytyki ze strony internautów, którzy dali wyraz swojemu oburzeniu w mediach społecznościowych.

– A ja strasznie nie lubię, gdy ktoś marnuje jedzenie – napisała na Twitterze użytkowniczka "Mela".

A ja strasznie nie lubię, gdy ktoś marnuje jedzenie 🤡 pic.twitter.com/pLb56A9Hcm — Mela 🌸 (@medmelcia) December 5, 2023

O tym, że Gaczorek i Fornal są w związku, kibice polskiej siatkówki dowiedzieli się na początku sierpnia 2023 roku. To właśnie wtedy zawodnik Jastrzębskiego Węgla opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie ze swoją wybranką.

Sylwia Gaczorek - dziewczyna Tomasza Fornala Zobacz galerię

RI, Polsat Sport