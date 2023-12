Gwiazda Barcelony w Premier League? Na stole wielkie pieniądze

Araujo błyszczy ostatnio zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. W minioną niedzielę walnie przyczynił się do ważnej wygranej Barcelony nad Atletico Madryt (1:0), a podczas przerwy reprezentacyjnej był bohaterem niespodziewanego triumfu Urugwajczyków nad mistrzami świata z Argentyny (2:0). W tym spotkaniu 24-letni stoper zdobył nawet jedną z bramek.

Nie od dziś wiadomo, że sytuacja finansowa katalońskiego klubu daleka jest od idealnej. Dlatego też na biurko Joana Laporty regularnie wpływają oferty za najlepszych graczy Barcy. W przypadku Araujo mówiło się już o zainteresowaniu Bayernu, a w ostatnich dniach pojawiła się również propozycja z angielskiej Premier League.

Jak poinformował kataloński "Sport" - parol na Urugwajczyka zagięli włodarze Manchesteru United. Gdyby Araujo zdecydował się na taki transfer, mógłby w Wielkiej Brytanii otrzymać nawet dwukrotnie wyższą pensję. Co na to sam piłkarz? Według hiszpańskich dziennikarzy obrońca jest zdecydowany na pozostanie w Katalonii i chętnie przedłużyłby kontrakt, mimo, że ten obecny obowiązuje jeszcze do 2026 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że wielokrotni mistrzowie Anglii będą musieli obejść się smakiem.