Real Madryt staje przed szansą na wygranie grupy C z kompletem zwycięstw. "Los Blancos" triumfowali we wszystkich dotychczasowych spotkaniach, pokonując Union przed własną publicznością 1:0. Ich bilans bramkowy to 13:5. Real jako jedyny w grupie C jest już pewny swojego miejsca.

Zobacz także: Robert Lewandowski poza kadrą Barcelony!

Union, mający jeszcze szanse na zajęcie trzeciej pozycji, dającej prawo gry w Lidze Europy, musi liczyć na cud. Ekipa z Berlina wciąż czeka na pierwsze, historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Po 3 porażkach z rzędu niemiecka ekipa dwukrotnie zremisowała i wciąż ma matematyczne szanse na europejskie puchary. By zagrać wiosną w Lidze Europy, Union musi wygrać z Realem i liczyć na porażkę Sportingu Braga z Napoli.

Relacja i wynik na żywo z meczu Union Berlin - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 21:00.

DW, Polsat Sport