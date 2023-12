Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Aleksandra Śliwki

Poprowadził ZAKS-ę do trzeciego z rzędu triumfu w Lidze Mistrzów, a z reprezentacją Polski zdobył dwa złote medale. W 2023 r. Aleksander Śliwka wyrósł na lidera kadry.

To był symboliczny obrazek. Kiedy w lipcu Biało-Czerwoni zdobyli w trójmiejskiej Ergo Arenie złoty medal Ligi Narodów, kapitan Bartosz Kurek zaprosił zaskoczonego Aleksandra Śliwkę do wspólnego odbierania pucharu. Ten piękny gest pokazał, jak ważną postacią jest w zespole 28-latek.

– Olek doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaką pełni rolę w drużynie. Szefował ekipie przez cały turniej. Z przyjemnością oglądało się jego grę i to, jak prowadził chłopaków na boisku i poza nim – przyznał Kurek, którego z gry w najważniejszych meczach wykluczyła kontuzja. Nic więc dziwnego, że w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, w którym Kurek nie mógł wystąpić, rolę kapitana trener Nikola Grbić powierzył Śliwce. Zawodnik z numerem 11 na biało-czerwonej koszulce wyrósł na lidera reprezentacji Polski i stał się jednym z filarów zespołu narodowego. To od niego Grbić rozpoczyna ustawianie meczowej szóstki. Okazało się, że Nikola miał rację, gdy z uporem stawiał na Olka, nawet wtedy, gdy kibice i fachowcy dopominali się o innych zawodników. Selekcjoner wiedział, że Śliwka odpłaci mu dobrym graniem i postawą poza boiskiem – mówi Jakub Bednaruk, były trener, a obecnie ekspert Polsatu Sport.

