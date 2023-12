Prysznic tylko w domu. Lewandowski odczuje skutki suszy

Problemy nie opuszczają zawodników FC Barcelony. Piłkarze prowadzeni przez Xaviego grają w kratkę, czego przykładem może być ostatnia ligowa porażka z 2:4 z Gironą. Jak donosi hiszpańska prasa w powrocie do formy zawodnikom "Dumy Katalonii" może przeszkodzić... pogoda.

Słoneczna aura i wysokie temperatury to jedne z wizytówek Hiszpanii, które co roku nad Morze Śródziemne przyciągają rzeszę turystów. Niestety medal ma dwie strony. W ostatnich tygodniach w całym kraju panuje długotrwała susza. Jednym z regionów najbardziej dotkniętych problemami z wodą jest stolica Katalonii. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze biorą pod uwagę nawet wysyłanie do Barcelony łodzi wypełnionych wodą.

Problemy spowodowane suszą dotkną również piłkarzy FC Barcelony. Z powodu kataklizmu władze Katalonii podjęły decyzję, której skutki odczuje Robert Lewandowski i wszyscy zawodnicy "Dumy Katalonii". Hiszpański minister środowiska i klimatu - David Mascort w rozmowie z rozgłośnią "Cadena SER" przyznał, że wszyscy muszą zastosować się do ograniczeń.

🔴 David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, sobre prohibir les dutxes en instal·lacions esportives: "Amb el covid ja practicaven esport i es dutxaven a casa"https://t.co/oQRnyvJ7XY pic.twitter.com/qlh7jbj0X9 — RAC1 (@rac1) December 12, 2023

- Klub musi zrekompensować zużycie wody i wdrożyć plan oszczędzania. Mam na myśli korzystanie z wody na Estadi de Montjuic, Ciutat Esportiva oraz w innych miejscach. Klub będzie musiał zrekompensować stratę wynikającą choćby z podlewania boisk - przyznał Mascort.

Z rozmowy wynika więc, że jeśli Barcelona wciąż będzie chciała wykorzystywać wodę do zraszania murawy, klub będzie musiał ograniczyć jej wykorzystanie między innymi w łazienkach z prysznicami znajdujących się w szatniach. Zgodnie z nowymi zasadami piłkarze Barcelony będą musieli korzystać z wody tylko we własnych domach.

K.P, Polsat Sport