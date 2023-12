Sensacyjnie zakończyła karierę! Nikt się tego nie spodziewał

Fani są tym bardziej zdziwieni, że Palmer wyznała, że kończy swoją karierę w UFC po tym, jak odebrała nagrodę na gali World MMA Awards. Amerykanka została uznana za "ring girl roku".



- Nie będzie lepszego momentu, by to powiedzieć. Po 16-stu latach w UFC zdecydowałam się zakończyć karierę. W ten weekend odbędzie się moja ostatnia gala. Jestem wdzięczna za to niezapomniane doświadczenie - przyznała na scenie.

Palmer podziękowała za współpracę szefowi UFC Danie White'owi oraz wszystkim fanom. Na jej ogłoszenie zareagował m.in. mistrz wagi ciężkiej Jon Jones.

- Brittney jest nie tylko niesamowitą ambasadorką UFC, ale po prostu kobiet w branży. Zawsze reprezentowała siebie oraz firmę z wielką klasą. To wielka strata dla UFC i fanów - stwierdził.

Amerykańska modelka jest bardzo popularna w mediach społecznościowych. Na Instagramie zgromadziła 1,1 mln fanów. Od lat była jedną z najpopularniejszych "octagon girl" największej organizacji MMA na świecie.



Palmer będzie można śledzić po raz ostatni na gali UFC 296, która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Transmisja w Polsacie Sport od 4:00.

