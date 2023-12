Trener siatkarski rozstał się z polskim klubem! Wybrał ofertę z ligi zagranicznej

Adrian Chyliński dołączył do ŁKS Commercecon Łódź w lipcu 2022 roku jako asystent Alessandro Chiappiniego. Po zakończeniu sezonu 2022/23 świętował z tą drużyną mistrzostwo Polski. Wcześniej pracował również w PGE Skrze Bełchatów, Metrze Warszawa, Legionovii Legionowo oraz w reprezentacjach Szwajcarii i Węgier.

Praca i zaangażowanie Chylińskiego zaowocowały ofertą poprowadzenia klubu spoza granic Polski. Współpraca u boku Chiappiniego w ostatnim sezonie reprezentacyjnym z węgierską kadrą zwróciła na niego uwagę tamtejszych działaczy. Zarząd łódzkiego klubu przystał na prośbę trenera, aby rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

– Chciałem przede wszystkim podziękować kibicom. To w jakiś sposób nas wspierali, dopingowali, oprawy, które wykonywali na meczach to był europejski top. Było to niesamowite przeżycie i spełnienie marzeń. Natomiast życie potrafi napisać scenariusze, których nigdy byśmy się nie spodziewali. Dostałem ofertę, która mogłaby się już nie powtórzyć w przyszłości. Porozmawialiśmy z Prezesem i uznaliśmy, że może to być dobre rozwiązanie – przyznał Chyliński w wypowiedzi opublikowanej na stronie lkscommerceconlodz.pl.

Fatum-Nyíregyháza to mistrz Węgier z 2021 roku. W kolejnych sezonach drużyna zajmowała piąte (2022) i czwarte miejsce (2023) w rywalizacji o mistrzostwo kraju.

RM, Polsat Sport