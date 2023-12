12-0! Świetny powrót Anwilu, wygrana z Arged BM Stalą

Po wyrównanym początku spotkania, to ostrowianie zanotowali serię 0:9 i po akcji Ojarsa Silinsa byli lepsi o osiem punktów. Gospodarze mieli problemy z konstruowaniem ataku, a rywale zupełnie odwrotnie. Ciągle świetnie radził sobie Silins, a do ataku włączył się także Rodney Chatman. Ostatecznie to właśnie dzięki akcji tego ostatniego po 10 minutach było 16:28.

W drugiej kwarcie Anwil zaczął odrabiać straty - dzięki trójkom Kamila Łączyńskiego i Amira Bella zbliżył się na siedem punktów. Po późniejszych zagraniach Victora Sandersa różnica wynosiła tylko cztery punkty. Arged BM Stal mimo tego bardzo długo utrzymywała się na prowadzeniu. Dopiero trójka Jakuba Garbacza w samej końcówce dała włocławianom prowadzenie 46:45.

Trzecią kwartę od dwóch trójek rozpoczął Luke Petrasek, a to był dopiero początek! Świetnie prezentował się Victor Sanders, natomiast akcja Kamila Łączyńskiego oznaczała łącznie serię 16:0! Przerwał to dopiero po ponad czterech minutach Nemanja Djurisić. Zespół trenera Andrzeja Urbana miał spore problemy z powrotem do gry. M. in dzięki rzutom wolnym Jakuba Garbacza po 30 minutach było 74:56.

Trójki Damiana Kuliga i Aigarsa Skele pozwoliły ostrowianom na nawiązanie rywalizacji na początku kolejnej części gry. Po późniejszym podobnym rzucie Ojarsa Silinsa przegrywali tylko siedmioma punktami. Ekipa trenera Przemysława Frasunkiewicza mogła jednak liczyć na Sandersa, który ciągle grał rewelacyjnie. Ostatecznie Anwil zwyciężył 97:86.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Victor Sanders z 33 punktami i 8 asystami. Damian Kulig zdobył dla gości 16 punktów i 3 zbiórki.

