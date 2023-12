Transferowy hit w PlusLidze? Gwiazda reprezentacji Polski ma trafić do Rzeszowa!

Klub ze stolicy Podkarpacia od kilku dobrych sezonów próbuje wrócić do czasów swojej świetności. Praktycznie w każdym okienku transferowym do Rzeszowa trafiają wyśmienici zawodnicy, ale póki co korona mistrzowska dalej nie wróciła na Podpromie. Powody do zadowolenia jednak są, bo w minionej kampanii podopieczni Giampaolo Medeiego po raz pierwszy od sześciu lat zdobyli medal mistrzostw Polski. Włodarze klubu dalej szukają idealnego zestawienia personalnego i szykują transfer, który może zszokować całą siatkarską Polskę.

A mowa tu o przyjmującym reprezentacji Polski oraz Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn Koźle, Bartoszu Bednorzu. Urodzony w 1994 roku zawodnik występuje na Opolszczyźnie od stycznia tego roku. Walnie przyczynił się do trzeciego z rzędu wygrania przez kędzierzynian rozgrywek Champions League, a także do wicemistrzostwa kraju. Z jego usług podczas sezonu reprezentacyjnego z chęcią korzystał również selekcjoner Nikola Grbić. Wcześniej Bednorz grał m.in. dla Skry Bełchatów i Zenitu Kazań.

Nie da się ukryć, że 29-latek to gracz, który sam potrafi odmienić losy meczu. W duecie chociażby z Amerykaninem Toreyem Defalco, Bednorz mógłby stworzyć najlepszą parę przyjmujących w PlusLidze.