Genialny występ Bartosza Kurka. Co za forma!

Wolfdogs Nagoya rywalizowali o Puchar Cesarza Japonii. W półfinale pokonali Toray Arrows. O zwycięstwo zagrali z Panasonic Panthers. Ich drużyna okazała się słabsza i musiała uznać wyższość swoich rywali. "Pantery" triumfowały 3:1.

Mimo porażki świetny występ zanotował Bartosz Kurek. Zdobył aż 31 punktów! Skończył 28 ataków, utrzymując ponad 50% skuteczność, a do tego dołożył asa i dwa skuteczne bloki. Kapitan reprezentacji dwoił się i troił, by pomóc drużynie, ale to niestety nie wystarczyło do zwycięstwa.

2023.12.17 (sun)

天皇杯 決勝

vs パナソニックパンサーズ

SET COUNT 1-3 (LOSE)

⭕️27-25

❌29-31

❌15-25

❌23-25



現地からも画面の前からも、

本当に熱いご声援を最後までありがとうございました!



"DARE TO CHALLENGE"

〜Enjoy the competition !〜#ウルフドッグス名古屋 pic.twitter.com/xMsRDPUcYQ — ウルフドッグス名古屋 (@Wolfdogs_NAGOYA) December 17, 2023

Ten świetny wynik Polaka uspokaja serca kibiców, którzy ostatnio obawiali się o jego zdrowie. Na szczęście okazało się, że uraz nie jest poważny i atakujący szybko wrócił do gry.