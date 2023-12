Patryk Sokołowski odchodzi z Legii Warszawa z końcem roku. Jego umowa obowiązująca do końca grudnia nie została przedłużona. Wychowanek stołecznego klubu rozegrał 38 spotkań w barwach Legii i zdobył 2 bramki.

Sokołowski jest wychowankiem Legii i debiutował w seniorskich rozgrywkach w drużynie rezerw stołecznego klubu. Po wypożyczeniu do Olimpii Elbląg w 2014 roku zdecydował się kontynuować karierę w Zniczu Pruszków, aby znów powrócić do Elbląga. W swojej karierze reprezentował również Wigry Suwałki i Piast Gliwice, gdzie świetne występy w PKO BP Ekstraklasie zaowocowały powrotem do Warszawy w 2022 roku.

W stolicy Sokołowski nie przebił się do pierwszego składu i stanowił głównie uzupełnienie składu Legii. O ile w pierwszym półroczu po przenosinach z Gliwic notował owocne występy, tak kolejne dwa sezony nie były tak obfitujące w minuty spędzone na boisku. W tym sezonie nie zagrał w ani jednym meczu PKO BP Ekstraklasy i notował występy głównie w drugim zespole.



Nieznany jest jeszcze dokładny kierunek jaki obierze Sokołowski od stycznia, gdy zostanie już wolnym zawodnikiem. Jak informuje portal "Legia.Net" piłkarz wraz ze swoim agentem prowadzą rozmowy z klubami PKO BP Ekstraklasy i Fortuna 1 Ligi.

PI, Polsat Sport