Czarni Radom mają nowego trenera! Jest oficjalny komunikat klubu

Czarni spisują się w PlusLidze bardzo źle. Mowa nie tylko o tegorocznych rozgrywkach, ale też o ubiegłym sezonie. Dość powiedzieć, że we własnej hali nie wygrali od ponad dwóch lat. Ich seria porażek również była "imponująca", ale jakiś czas temu przełamali ją, wygrywając po tie-breaku z Exact Systems Hemarpol Częstochowa.

I choć gra zespołu Pawła Woickiego od jakiegoś czasu wydawała się lepsza, to ostatnie dwie kolejki przyniosły kolejne straty. I to dotkliwe. Radomianie z zaledwie trzema punktami zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli i niewiele wskazywało, by miało się to odmienić.

W związku z tym klub zdecydował się na radykalne kroki. We wtorek informowaliśmy, że Woicki został zwolniony z funkcji pierwszego trenera. Jak się teraz okazało, jego miejsce zajmie znane argentyńskie nazwisko - Waldo Kantor.

Drużyna Enea Czarnych Radom oficjalnie ma nowego trenera ✒️📃👏 Rolę pierwszego szkoleniowca drużyny Wojskowych obejmuje 🇦🇷 Waldo Kantor 🤝 #WitamyTrenerze w Radomiu oraz w naszym klubie 🤝👏



📲 Więcej informacji tutaj https://t.co/kDl9D1YwPW ✅#EneaCzarniRadom | @PlusLiga_ pic.twitter.com/GwhinXsR9c — Enea Czarni Radom (@_CzarniRadom_) December 21, 2023

W ostatnich latach Kantor prowadził drużyny z Argentyny, Arabii Saudyjskiej oraz Włoch. W okresie 1999-2003 pełnił również rolę asystenta pierwszej drużyny narodowej mężczyzn.

Przed rozpoczęciem kariery trenerskiej był też zawodnikiem. Z reprezentacją Argentyny zdobył m.in. brązowy medal igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Ten sam kruszec wywalczył także podczas mistrzostw świata w Buenos Aires w 1982 roku.