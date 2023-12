Nikola Grbić wskazał największe zagrożenie dla polskiej kadry. "Jestem tym naprawdę przejęty"

Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport wskazał największe niebezpieczeństwo dla reprezentacji Polski siatkarzy w 2024 roku. Zdaniem selekcjonera, są nim kontuzje zawodników – prawdziwa zmora początku obecnego sezonu ligowego. – Kontuzje to jest to, czym naprawdę jestem przejęty – przyznał Grbić.

Rok 2023 był dla reprezentacji Polski siatkarzy wypełniony sukcesami – triumf w Lidze Narodów, złoty medal mistrzostw Europy, awans na igrzyska olimpijskie... Był to również okres bardzo wyczerpujący, a po jego zakończeniu przystąpili do rozgrywek ligowych. Problemem stały się kontuzje, które dotknęły wielu zawodników, wśród nich czołowych graczy reprezentacji Polski.





– Kontuzje to jest to, czym naprawdę jestem przejęty. Mieliśmy pięć miesięcy i wszyscy byli naprawdę bardzo, bardzo wyczerpani. Psychicznie, fizycznie. Ja podobnie, czułem się jak zombie. A ci chłopcy musieli wrócić do klubów, ćwiczyć po dwa razy dziennie aż do meczu, każdego dnia i tak dalej i tak dalej... – powiedział Nikola Grbić.



– To już się dzieje i to nie tylko u nas. Mam na myśli Romano, który jest włoskim atakującym. Ma naderwany mięsień brzucha na długości sześciu centymetrów. Sześciu centymetrów! To jest minimum dwa i pół miesiąca przerwy. Leon ma problem z kolanem. Inni gracze mają drobne kontuzje i wiem, że one będą się nadal zdarzały. Mam tylko nadzieję, że to wszystko nie będzie aż tak ciężkie i niebezpieczne – zaznaczył.



– Potrzebujemy około trzech, czterech tygodni regeneracji, ale ponieważ nie mamy na nią czasu, dlatego tak jest. Ogromnie ważne jest to, że wywalczyliśmy olimpijską kwalifikację w Chinach. Dzięki temu będę mógł dać odpocząć zawodnikom, którzy grają cały czas, występują w europejskich pucharach, a którzy, jak wiesz, mają problemy z kontuzjami. Będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby wyleczyć kontuzje i przygotować się do igrzysk olimpijskich. Mam nadzieję, że zawodnicy będą zdrowi i wtedy postaramy się przygotować jak najlepiej – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski.

Jakie są plany reprezentacji Polski na początek sezonu 2024?

– Plan jest bardzo podobny do tych, które mieliśmy przez dwa poprzednie lata. Oznacza to, że Ligę Narodów zaczniemy z siatkarzami, którzy grali mniej, dołączy też kilku młodych graczy, następnie damy trochę więcej odpoczynku zawodnikom, którzy cały czas grali w reprezentacji i w klubie. Tak więc, jak powiedziałem, taki był pomysł, ale ostatnio musieliśmy sprostać sytuacji, gdy Karol Kłos, Mateusz Bieniek i Grzegorz Łomacz dostali dziesięć dni wolnego, ale skończyli sezon tak dużo wcześniej, że mieliby trzy lub cztery tygodnie bez treningów, więc zaczęli od początku. Nie wiem, jak skończy się ten sezon, ale moim pomysłem jest to, aby po jego zakończeniu zawodnik miał wystarczająco dużo czasu aby zregenerować siły i przygotować się do igrzysk olimpijskich – dodał Grbić.

