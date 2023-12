Przegrana zespołu Bartosza Kurka. Polak najlepiej punktującym

Było to drugie starcie zespołów Wolfdogs i Sunbirds rozegrane w ten weekend. W pierwszym, w sobotę, zespół Kurka zwyciężył 3:2, choć przegrywał już 0:2 w setach. Polski atakujący zakończył ten mecz z dorobkiem 25 punktów.

Tym razem aktualnym mistrzom Japonii nie udało się odwrócić losów meczu z wicemistrzami V. League. Pierwszego seta przegrali wyraźnie, 20:25. W drugim byli najbliżej wygranej, w końcówce odrobili trzypunktową stratę i doprowadzili do remisu 22:22, jednak od stanu 24:24 to ich rywale zdobyli dwa kolejne punkty. W trzeciej partii Sunbirds wypracowali kilkupunktową przewagę (16:12, 20:15), utrzymali ją do końca seta (25:19) i zwyciężyli 3:0.

Kurek był najlepiej punktującym graczem spotkania. Zdobył dla Wolfdogs 21 punktów - 20 w ataku i jeden blokiem. Dla zespołu zwycięzców 16 punktów wywalczył Dmitrij Muserski, a 13 Alain De Armas.

Zespół kapitana reprezentacji Polski zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli ligi japońskiej (10 zwycięstw, 6 porażek). Sunbirds są na drugiej pozycji (12 wygranych, 2 przegrane). Kurek zajmuje szóste miejsce wśród najlepiej punktujących zawodników rozgrywek. Liderem jest Węgier Kristian Padar z Toray Arrows przed Muserskim.

Kolejne spotkanie ligowe Wolfdogs zagrają szóstego stycznia przeciwko drużynie Tokyo Greatbears.

V. League

Wolfdogs Nagoya - Suntory Sunbirds 0:3 (20:25, 24:26, 19:25)

GW, Polsat Sport