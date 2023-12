Kolejna gwiazda trafi do Arabii Saudyjskiej? Spekulacje przybierają na sile

Wieści o chęci pozyskania Sancheza przez saudyjski klub przekazał "FC Inter News". Obecny sezon w wykonaniu 155-krotnego reprezentanta Chile nie jest porywający. Do tej pory w koszulce Interu zagrał zaledwie w 12 meczach (z czego ani jednego w pełnym wymiarze czasowym) i zdobył dwie bramki. To znacznie gorzej w porównaniu z poprzednią kampanią, którą spędził w zespole Olympique Marsylia. W barwach francuskiej drużyny w 44 spotkaniach trafił do siatki 18 razy.

ZOBACZ TAKŻE: Słynny bramkarz zaatakował sąsiada piłą mechaniczną. Usłyszał wyrok

Teraz wszystko wskazuje na to, że pożegnanie Sancheza z ekipą "Nerazzurri" nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Kontrakt Chilijczyka wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku, a zatem dla Interu to ostatnia szansa na zarobienie na 35-latku. Wiek byłego gracza m.in. Barcelony, Arsenalu czy Manchesteru United sprawia, że to mało prawdopodobne, aby otrzymał on wysoki kontrakt w Europie. W tej sytuacji realny staje się transfer do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej.

Tamtejsze zespoły nie oszczędzają na transferach i od dłuższego czasu sięgają po renomowanych piłkarzy. Zainteresowanie Sanchezem wykazuje Al-Ittihad. Gdyby Sanchez zdecydował się na przenosiny do drużyny z Dżuddy, dołączyłby m.in. do Karima Benzemy i N'Golo Kante. Ponadto trenerem "Tygrysów" jest Marcelo Gallardo, a zatem szkoleniowiec bardzo ceniony w Ameryce Południowej.

W tabeli ligi saudyjskiej Al-Ittihad zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 28 punktów. To o 22 mniej niż prowadzący Al-Hilal. Ekipa z Dżuddy ma jeszcze do rozegrania jeden mecz zaległy.

mtu, Polsat Sport