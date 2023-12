Tour de Ski nie dla Polaków. Ćwierćfinały poza zasięgiem

Szwedka Jonna Sundling i Francuz Lucas Chanavat wygrali kwalifikacje sprintu techniką dowolną we włoskim Dobbiaco (Toblach), który rozpoczął rywalizację w Tour de Ski - cyklu zaliczanego do Pucharu Świata w biegach narciarskich. Nikomu z piątki Polaków nie udało się awansować do ćwierćfinału.