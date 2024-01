Sensacyjne doniesienia! To byłby spektakularny powrót Lewandowskiego!

35-letni napastnik ma ważny kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2026 roku, ale coraz głośniej mówi się, że nie zostanie on wypełniony do końca. "Duma Katalonii" nadal znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, co mogłoby oznaczać obniżkę pensji Lewandowskiego. A na taki wariant może nie zgodzić się sam zainteresowany.

I właśnie aspekt finansowy oraz przyjście nowego napastnika do Barcelony - Vitora Roque miałoby - zdaniem niemieckich mediów, doprowadzić do odejścia Lewandowskiego. A wówczas Polak mógłby wrócić do Bundesligi.

"Sprawy w LaLidze nie układają się dobrze. FC Barcelona boryka się z problemami finansowymi, a do tego do klubu przybywa nowy napastnik. Sytuacja Roberta Lewandowskiego staje się coraz bardziej niekomfortowa. Czy to szansa dla Bundesligi? Niewiele klubów w Niemczech może sobie pozwolić na zawodnika tej kategorii. Ale kilka tak. To z pewnością miałoby sens dla Dortmundu. Swoim doświadczeniem i klasą od razu pomógłby BVB. Jego powrót byłby absolutną sensacją pod każdym względem" - piszą niemieccy dziennikarze.

Lewandowski był piłkarzem Borussii Dortmund w latach 2010-2014. Rozegrał dla tego klubu 187 meczów, strzelając 103 gole oraz notując 42 asysty. Z BVB zdobył dwa mistrzostwa Niemiec oraz Puchar Niemiec. Dotarł także do finału Ligi Mistrzów.