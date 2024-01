Kłopoty legendy! Pozyskał wicemistrza świata i... ściągnął na siebie gniew fanów

35-letni Hudacek podpadł fanom "Rycerzy" decyzją sprzed dwóch lat, kiedy to zamienił Spartę Praga na występujący w KHL Barys Nur-Sułtan, a następnie - po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę - nie zdecydował się na odejście z kazachskiej ekipy. Gdy tylko Słowak został przedstawiony jako nowy zawodnik drużyny z Kladna, kibice zapowiedzieli bojkot zespołu.

"Od niedzielnego meczu ligowego z Mountfield Hradec Kralove nasza flaga nie będzie już wywieszana na trybunach, a my nie będziemy zasiadać w młynie, by wspierać zespół. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw wobec decyzjom władz klubu, które zdecydowały się bez konsultacji czy wyjaśnień na zupełnie dla nas niezrozumiały krok. Nie będziemy wspierać zawodnika, który tuż po inwazji gra z rosyjską flagą na koszulce i publicznie deklaruje chęć zarabiania pieniędzy w rozgrywkach, które są propagandowym wsparciem tej wojny" - czytamy w oświadczeniu grupy Haldari, zrzeszającej najbardziej fanatycznych kibiców Rytiri Kladno.

Jaromir Jagr, pytany przez dziennikarzy o transfer Juliusa Hudacka i oświadczenie fanów, początkowo zareagował... agresją!

- Myślicie, że ja mam czas na czytanie gazet albo siedzenia na portalach społecznościowych? Jestem właścicielem i prezesem tego klubu, bo nikt inny nie chciał wyciągnąć do niego ręki! Poświęcam swój czas całkowicie za darmo! Czy ja chodzę do was do domów i wypytuję o wasze żony? Nie macie do mnie szacunku. Gdybyście mieli, nie zadawalibyście mi takich pytań! - grzmiał Jagr, cytowany przez dziennik "Blesk".

Ostatecznie legenda NHL uznała, że nie wygra wojny z fanami. W piątek (5 stycznia) oficjalna witryna "Rycerzy" poinformowała, że "troszcząc się o interesy klubu i samego zawodnika" podjęła decyzję o rozwiązaniu podpisanego dopiero co kontraktu z Juliusem Hudackiem.

RI, Polsat Sport