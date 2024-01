Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski trzykrotnie triumfował w Plebiscycie, a jeśli nie wygrywał, to z reguły plasował się w ścisłej czołówce. Tym razem napastnik Barcelony nie znalazł się nawet w najlepszej dziesiątce. Wydawać by się mogło, że 35-latkowi niewiele zabrakło do tego, aby otrzymać statuetkę. Nic bardziej mylnego.

ZOBACZ TAKŻE: Wynik Plebiscytu to dla Lewandowskiego sygnał. Czas na wizerunkowy zwrot

Lewandowski został sklasyfikowany dopiero na 17. miejscu, a zatem na czwartym od końca. Do dziesiątego Adriana Meronka stracił niemal 13 tysięcy punktów. Króla strzelców La Liga z zeszłego sezonu wyprzedzili przedstawiciele mniej popularnych dyscyplin niż piłka nożna (m.in. snowboardu, pływania czy hokeja na lodzie).

Zwyciężczyni Plebiscytu Iga Świątek wyraźnie wyprzedziła resztę konkurentów. Natomiast różnica między drugim Bartoszem Zmarzlikiem a trzecim Aleksandrem Śliwką była już bardzo mała. Oto dokładne wyniki Plebiscytu przedstawione przez Przegląd Sportowy.

Szczegółowe wyniki 89. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski Zobacz galerię

mtu, Polsat Sport