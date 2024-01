"The Rocket" prowadził już 4:0 i miał doskonałą sytuację do tego, żeby wygrywać 5:0. Pomylił się jednak na prostym wbiciu i do głosu doszedł Ding. Chińczyk doprowadził do stanu 4:3, wbijając brejka maksymalnego, czyli w wysokości 147 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: 89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu: Wyniki

To była jednak ostatnia partia wygrana przez Dinga w tym meczu. Kolejne dwa frejmy padły łupem legendarnego Anglika, który wygrał 6:3 i awansował do drugiej rundy. W tej zmierzy się z wygranym spotkania Barry Hawkins - Neil Robertson.

Brejk maksymalny Dinga:

Ronnie O'Sullivan - Ding Junhui 6:3

BS, Polsat Sport