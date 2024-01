Polskie kluby grają w europejskich pucharach! Plan transmisji czwartkowych meczów siatkarskich

ŁKS Commercecon Łódź z CS Volei Alba Blaj powalczy o drugie miejsce w tabeli grupy E Ligi Mistrzyń. Do tej pory oba zespoły wygrały dwa spotkania i dwa przegrały, więc bezpośrednie starcie zadecyduje, kto po piątej kolejce obejmie pozycję wicelidera. Łodzianki w ostatniej kolejce po zaciętej walce pokonały SC Prometej Dnipro 3:2 (25:23, 22:25, 28:26, 23:25, 15:10). Natomiast CS Volei Alba Blaj pokonał ekipę Volero Le Cannet 3:0 (25:23, 26:24, 25:15).





W grupie A Ligi Mistrzów Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na wyjeździe zmierzy się z Olympiakos Pireus. Polski zespół, jeśli wygra to spotkanie, utrzyma drugie miejsce w tabeli, bo pierwszy Ziraat Bankasi Ankara jest nie do zatrzymania i wygrał wszystkie z pięciu rozegranych meczów – kędzierzynianie do tej pory zwyciężyli w dwóch spotkaniach. Olympiakos po czterech kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w grupie A, ale ma szanse na awans na trzecią lokatę, jeśli wyjdzie zwycięsko w starciu z ZAKSĄ.

Na wyjazdowe spotkanie uda się również Jastrzębski Węgiel, który zmierzy się z CV Guaguas Las Palmas. Jastrzębianie w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów spisują się znakomicie. Wygrali wszystkie cztery spotkania i są zdecydowanym liderem grupy z przewagą sześciu punktów nad czwartkowym rywalem. Zespół CV Guaguas Las Palmas, jeśli wygra z polską ekipą, nadal będzie wiceliderem tabeli, jeśli przegra może spaść na trzecie miejsce i sprawić radość SVG Luneburg, którzy wówczas awansują na drugą pozycję.

Plan transmisji czwartkowych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:

Liga Mistrzyń: CS Volei Alba Blaj – ŁKS Commercecon Łódź, Polsat Sport Extra od 16:45.

Liga Mistrzów: Olympiakos Pireus – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Polsat Sport od 18:15

Liga Mistrzów: CV Guaguas Las Palmas – Jastrzębski Węgiel, Polsat Sport od 20:45.

KZ, Polsat Sport