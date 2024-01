Od reprezentacji Polski do czwartej ligi. Była gwiazda Ekstraklasy z nowym klubem. "Bomba transferowa"

Borysiuk przez wiele lat uchodził za wielki talent polskiego futbolu. W 2008 roku w wieku zaledwie 16 lat zadebiutował w pierwszej drużynie Legii, dla której rozegrał ponad sto meczów. Z "Wojskowymi" zdobył mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski i aż czterokrotnie Puchar Polski. To właśnie jako zawodnik stołecznego klubu zadebiutował w reprezentacji Polski, dla której rozegrał dwanaście spotkań. Swój premierowy mecz w kadrze zaliczył 17 listopada 2010 roku w towarzyskim starciu przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdy w 84. minucie zmienił Roberta Lewandowskiego.

W trakcie sezonu 2011/2012 Borysiuk związał się z niemieckim Kaiserslautern. Wystąpił w dwunastu meczach Bundesligi. "Czerwone Diabły" musiały jednak pogodzić się z degradacją. W kolejnym sezonie Polak był podstawowym zawodnikiem, ale w sezonie 2013/2014 został wypożyczony do rosyjskiego Wołga Niżny Nowogród. Tam nie potrafił zaistnieć na dłużej i po kilku latach wrócił w ramach wypożyczenia do Ekstraklasy, a konkretnie Lechii Gdańsk.

W 2015 roku nastąpił wielki powrót Borysiuka do Legii, okraszony zdobyciem mistrzostwa i Pucharu Polski. W kolejnym sezonie znowu podjął próbę gry zagranicą, trafiając do angielskiego Queens Park Rangers. Tam również niewiele zdziałał. Ponownie zawitał do Lechii w ramach wypożyczenia, aby związać się finalnie z klubem z Trójmiasta na dwa lata. Potem były jeszcze m.in. mołdawski Sheriff Tyraspol, Jagiellonia Białystok, a nawet indyjski Chennaiyin FC oraz albański KF Laci.

W 2023 roku Borysiuk przeszedł do Chojniczanki Chojnice, aby od początku tego roku dokooptować do czwartoligowego Hutnika Kraków.