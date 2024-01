Jose Mourinho selekcjonerem? Te słowa wywołały burzę!

We wtorek (16 stycznia) piłkarskim światem wstrząsnęła wiadomość, że Jose Mourinho przestał być trenerem Romy. Działacze rzymskiego klubu rozstali się z Portugalczykiem tuż po siódmej w tym sezonie porażce w Serie A. Kilka godzin później gruchnęła kolejna informacja, zgodnie z którą "The Special One" miałby wkrótce objąć... reprezentację Szwecji!