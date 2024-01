Drużyna Osaka Sakai po raz drugi w ciągu dwóch dni musiała uznać wyższość ekipy z Inazawy. Jedną z wyróżniających się postaci tej rywalizacji był Bartosz Kurek.

Reprezentant Polski poprowadził swój zespół do zwycięstwa, zdobywając 19 punktów w ataku (47% efektywności). Co więcej, Kurek dał się we znaki rywalom swoją mocną zagrywką i dołożył dwa punkty bezpośrednio z pola serwisowego.

Bartosz Kurek reprezentuje barwy Wolfdogs Nagoya od 2020 roku. Drużyna w ubiegłym sezonie sięgnęła po tytuł mistrzowski, jednak w obecnych rozgrywkach plasuje się dopiero na trzecim miejscu w ligowej tabeli.

hs, Polsat Sport