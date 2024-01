Michał Szyba, brązowy medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej z 2015 roku, ogłosił w niedzielę zakończenie kariery. Wśród tych, którzy podziękowali mu za wspaniałe emocje w meczach Biało-Czerwonych jest siatkarski mistrz Europy Łukasz Kaczmarek. "Bramkę w meczu z Hiszpanią będę pamiętał do końca życia" - napisał na Instagramie zawodnik Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

"Dziękuję, rodzino piłki ręcznej. To była piękna sportowa podróż" - napisał na swoim instagramowym profilu 35-letni zawodnik. W czasie swojej kariery zagrał w reprezentacji Polski 80 razy, był w kadrze na mistrzostwa Europy 2014 i 2016, mistrzostwa świata 2015 oraz Igrzyska Olimpijskie 2016.

Jego najbardziej pamiętnym występem w Biało-Czerwonych barwach bezdyskusyjnie jest ten w meczu o brązowy medal MŚ 2015 w Katarze przeciwko Hiszpanii. Szyba zagrał wówczas fantastyczne zawody. Zdobył osiem goli, w tym jednego, który na stałe zapisał się w historii polskiej piłki ręcznej i chyba także w historii całego polskiego sportu.

We wspomnianym spotkaniu drużyna prowadzona przez Michaela Bieglera przez całą drugą połowę goniła rywali. W pewnym momencie przegrywała już różnicą czterech trafień (18:22), ale na 20 sekund przed końcem było tylko 23:24. W ostatniej akcji regulaminowego czasu gry piłka powędrowała do Szyby, który pewnym i mocnym rzutem tuż przed końcową syreną pokonał hiszpańskiego bramkarza Gonzalo Pereza de Vargasa i dał Polsce dogrywkę. Nasi reprezentanci wygrali ostatecznie 29:28 i zakończyli turniej na trzecim miejscu. To ostatni medal wywalczony przez Biało-Czerwonych na imprezie rangi mistrzowskiej.

W karierze klubowej pochodzący z Lublina prawy rozgrywający występował w Azotach Puławy, słoweńskim RK Velenje, szwajcarskim Kadetten Schaffhausen i francuskim Cesson Rennes MHB, a ostatnio w innej drużynie z Francji, Tremblay Handball. Największe sukcesy odnosił w Szwajcarii - w sezonie 2016/2017 zdobył tam mistrzostwo i superpuchar kraju. Od czerwca tego roku pozostawał bez klubu.

Po ogłoszeniu decyzji o zakończeniu kariery Szyba dostaje liczne podziękowania za lata występów w drużynie narodowej oraz za emocje, których dostarczył. Nie tylko od kibiców. "Dzięki Majkel za wszystkie wspólne chwile" - napisał na Instagramie jego kolega z reprezentacji Kamil Syprzak.

Z kolei Kaczmarek, siatkarski mistrz Europy i triumfator Ligi Narodów oraz trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów w barwach Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, zamieścił instastory z wpisem Szyby i swoim komentarzem o treści: "Dziękuję za wszystkie wspaniałe chwile, a tą bramkę w meczu z Hiszpanią będę pamiętał do końca życia".

GW, Polsat Sport