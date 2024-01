Dawid Janczyk w nowej roli. "Połączyliśmy nasze wizje współpracy"

Na Janczyka czeka nowa rola - ma zostać managerem do spraw sportowych w Agencji Your Future, w której pracują ludzie na co dzień związani z podhalańską piłką nożną. Agencja ta zajmuje się transferami zawodników z Europy, Ameryki Południowej i Afryki.

- Po raz pierwszy spotkaliśmy się początkiem stycznia w Nowym Sącz. Przedstawiłem Dawidowi plan na jego osobę i gdzieś wspólnie połączyliśmy nasze wizje współpracy. Aktualnie Dawid mieszka u mnie i pracujemy nad rozwojem i wejściem na wyższy poziom mojej firmy – mówi właściciel Agencji Your Future Krzysztof Wojtanek, cytowany przez portal podhaleregion.pl.

Wojtanek zdradził również jakie ma plany względem byłego reprezentanta Polski.

– Zdania Dawida będą polegać na ocenianiu zawodników, którzy przybędą na konsultacje obozowe. Dzięki jego personie i kontaktach jakie nawiązał podczas kariery, wierzę że pomoże nam w transferach naszych zawodników na najwyższy poziom ligowy w Polsce. Wspólnie też chcielibyśmy przybliżyć polską piłkę nożną zawodnikom z zagranicy. Stąd mamy pomysł na cykliczne programy na kanale YT, gdzie będziemy również prezentować sylwetki zawodników naszej Agencji. Ponadto w przyszłości chciałbym, aby Dawid był twarzą sklepu internetowego z akcesoriami dla piłkarzy – dodaje Wojtanek.

Dawid Janczyk jest wychowankiem Sandecji Nowy Sącz. Od 1997 do 2004 roku występował tam w drużynach juniorskich oraz młodzieżowych. W seniorskich rozgrywkach zadebiutował w październiku 2004 przeciwko Hutnikowi Kraków. Latem 2005 roku przeniósł się do Legii Warszawa, a dwa lata później za rekordowe wówczas 4 miliony euro trafił do CSKA Moskwa. Stamtąd trafił na wypożyczenie do belgijskiego Lokeren (2009), Germinalu Beerschot (2010-2011), Korony Kielce (2011), Hapoelu Beer Szewa (2011), FK Ołeksandrija (2011).

Od 2012 Janczyk szukał nowego klubu w Irlandii, Grecji - nie chciał wrócić do Moskwy. W trakcie poszukiwań pojawiły się informacje o problemach z alkoholem, które Polak od razu zdementował. W 2014 Janczyk dołączył do Piasta Gliwice, a w 2016 wrócił do macierzystego klubu. Od tej pory stawał się zawodnikiem klubów z niższych klas rozgrywkowych niż PKO BP Ekstraklasa.

Janczyk ma na swoim koncie powołania do reprezentacji Polski. W biało-czerwonych barwach rozegrał pięć spotkań.

KZ, Polsat Sport