Jak donoszą media znad Sekwany, Benzema miał już powiadomić władze Al-Ittihad o swoich planach. Na razie mówi się o "transferze tymczasowym", co może oznaczać, że zdobywca Złotej Piłki za rok 2022 mógłby przenieść się do jednego z europejskich zespołów na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Francuz musiałby jednak otrzymać zielone światło ze strony saudyjskiego klubu, co wcale nie jest takie oczywiste.

ZOBACZ TAKŻE: Włoski klub ukarany. Wszystko przez rasistowskie zachowanie

#BREAKING Benzema feels under 'pressure', wants to leave Saudi club: source close to club pic.twitter.com/WzABxRlr0x — AFP News Agency (@AFP) January 23, 2024

Zainteresowanych pozyskaniem 37-latka z pewnością nie zabraknie. Niemal na pewno nie trafi on do Realu Madryt, którego barwy reprezentował przez 14-lat. Niewykluczone, że po Benzemę sięgnie jeden z czołowych klubów Premier League. Ponadto pojawiły się również spekulacje łączące 97-krotnego reprezentanta Francji z Olympique Lyon, którego jest wychowankiem.

Do Al-Ittihad Benzema trafił w czerwcu zeszłego roku. Od tamtej pory rozegrał 15 spotkań ligowych, w których zdobył dziewięć bramek. W większości meczów występował w roli kapitana "Tygrysów". Piłkarzami ekipy z Dżuddy są również m.in. N'Golo Kante czy Jota.

Francuz miał być jedną z twarzy Saudi Pro League. Saudyjczycy zainwestowali ogromne pieniądze w sprowadzenie do ligi największych gwiazd światowego futbolu (m.in. Cristiano Ronaldo czy Neymara). W ostatnim czasie sporo mówi się o tym, że wielu piłkarzy chciałoby opuścić Arabię Saudyjską. Ostatnio do Europy powrócił Jordan Henderson, który dołączył do Ajaksu Amsterdam.

mtu, Polsat Sport