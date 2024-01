Agresywni kibice "szturmowali hotel" Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo przeprosił za uraz, który zmusił Al-Nassr do przełożenia swojego tournee po Chinach. To jednak nie wystarczyło. Sytuacja ta doprowadziła do szturmu wściekłych fanów na hotel klubu, którzy chcieli wyrazić swoje rozczarowanie i niezadowolenie.

Al-Nassr trenowało w mieście Shenzhen przed nadchodzącymi meczami z Shanghai Shenua w środę, a następnie kolejnym meczem towarzyskim z Zhejiang 28 stycznia.

ZOBACZ TAKŻE: Odwołano sparingi Al-Nassr. Zaskakujący powód. Chodzi o Cristiano Ronaldo

Ronaldo miał być główną atrakcją tournee, a chińscy fani cieszyli się z okazji do zobaczenia jednego z największych piłkarzy wszech czasów. Portugalczyk doznał jednak kontuzji mięśnia, która wykluczyła go z rozgrywek i doprowadziła do przełożenia trasy przez Al-Nassr.

Materiały wideo zamieszczone w mediach społecznościowych pokazują jednak, że wiadomość ta nie spodobała się chińskim fanom, którzy mieli nadzieję zobaczyć swojego bohatera.

Na filmie widać Chińczyków, udających się do hotelu ekipy z ROSHN Saudi League, aby "wyrazić swoje rozczarowanie z powodu niezdolności Ronaldo do udziału w meczu towarzyskim". Inny film pokazuje fanów przed hotelem, którzy wielokrotnie skandują imię Ronaldo.

Oficjalne oświadczenie klubu brzmi: "Z przykrością informujemy, że niestety z przyczyn niezależnych od Al-Nassr wydarzenie składające się z dwóch meczów zaplanowanych na 24 i 28 stycznia zostało przełożone na termin, który zostanie określony.

Przyjechaliśmy do Shenzhen z dużym szacunkiem dla chińskich fanów piłki nożnej, a w szczególności dla fanów Ronaldo. Biorąc to pod uwagę, oprócz ścisłych relacji między Królestwem Arabii Saudyjskiej a Chinami, my, Al-Nassr, jesteśmy gotowi zakończyć nasz obóz treningowy zgodnie z planem w Shenzhen, mieście, które ciepło nas powitało i okazało tak wiele miłości dla nas i naszego kapitana. Ponadto uzgodniliśmy z organizatorem i promotorem, aby jak najszybciej zaplanować nowy mecz".

Al-Nassr rozegra kolejny mecz towarzyski 1 lutego, w którym Portugalczyk może zmierzyć się ze swoim wieloletnim rywalem Lionelem Messim. Tydzień później czeka ich sparing z Al-Hilal. Z kolei 14 lutego powrócą do rywalizacji w Lidze Mistrzów AFC przeciwko Al-Feiha.