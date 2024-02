Jak zmieniał się Cristiano Ronaldo? (ZDJĘCIA)

Cristiano Ronaldo to pięciokrotny zdobywca "Złotej Piłki". Portugalczyk w swojej piłkarskiej karierze reprezentował barwy Sportingu, Manchesteru United, Realu Madryt, Juventusu i Al-Nassr. Jak zmieniał się Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo to legenda piłki nożnej. Portugalczyk w 1997 roku trafił do Sportingu i spędził w nim sześć kolejnych lat. W 2003 roku przeniósł się do Manchesteru United za 19 milionów euro.

W Anglii spędził kolejne sześć lat zanim odszedł za 94 miliony do Realu Madryt. W 2018 roku Ronaldo opuścił Hiszpanię po dziewięciu latach na rzecz Juventusu. Kwota transferu wynosiła wówczas 117 milionów.

W 2021 roku Portugalczyk wrócił do Manchesteru United, jednak opuścił go nieco po ponad roku i odszedł do saudyjskiego Al-Nassr.

Ronaldo w swojej karierze pięciokrotnie wygrał "Złotą Piłkę" i tyle samo razy Ligę Mistrzów UEFA, trzykrotnie statuetkę dla "Piłkarza Roku FIFA". Triumfował również w rozgrywkach ligowych - trzykrotnie w lidze angielskiej oraz dwukrotnie w lidze hiszpańskiej i włoskiej.

