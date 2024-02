Hubert Hurkacz (8. ATP) w świetnym stylu rozpoczął tegoroczne zmagania w Pucharze Davisa pokonując 6:2, 6:1 Siergieja Fomina (665. ATP) w meczu Polska - Uzbekistan. Puchar Davisa to największe na świecie międzynarodowe zawody tenisowe męskich drużyn narodowych.

Spotkanie swoim popisowym serwisem świetnie rozpoczął Hurkacz, który w pierwszym gemie wygranym do 15 odnotował aż trzy asy serwisowe. W kolejnych gemach gra toczyła się dość równo, ale na 3:1 rywala przełamał właśnie Polak, co oznaczało wysokie szanse na gładkie zwycięstwo w pierwszym secie. Jeszcze w kolejnych piłkach dał o sobie znać Uzbek, który przeplatał spektakularne zagrania z prostymi błędami, ale to już nie zmieniło losów tego seta. 6:2 - takim wynikiem zakończył się pierwszy etap zmagań Hurkacza i Fomina.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski znów na językach w Hiszpanii. Specjalna okładka z Polakiem w roli głównej



Pierwsze fragmenty drugiego seta to znów dobry serwis Hurkacza i przełamanie już na samym początku. Polak nie ustrzegał się własnych błędów, ale nie wpływały one na całościowy obraz gry. Hurkacz wydawał się kontrolować spotkanie oraz grać bardzo spokojnie w dalszej przestrzeni kortu. Ustawiając sobie grę własnym serwisem nie oddawał wiele inicjatywy Uzbekowi, a czego efektem było ostateczne zwycięstwo 6:1.

Dwudniowa rywalizacja Polski i Uzbekistanu w tenisowym Pucharze Davisa rozegra się w Taszkencie w piątek i sobotę. Stawką jest awans do Grupy Światowej I, stanowiącej bezpośrednie zaplecze elity. Polska zajmuje obecnie 51. miejsce w rankingu narodowych drużyn prowadzonym przez Międzynarodową Federację Tenisową, a Uzbekistan jest w nim sklasyfikowany na 36. pozycji.



Hubert Hurkacz - Siergiej Fomin 6:2, 6:1