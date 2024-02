Popisowa akcja siatkarzy! Szalpuk i Semeniuk zrobili show (WIDEO)

Sytuacja miała miejsce w końcówce drugiego seta spotkania rozgrywanego w Arenie Ursynów. Drużyna ze stolicy popisała się efektowną kontrą. Jan Firlej rozegrał do będącego w drugiej linii Artura Szalpuka, a ten, zamiast atakować, efektownie zagrał piłkę, gubiąc blok rywali. Akcję skończył atakiem ze środka Jurij Semeniuk.

– To, że Szalpuk to zagrał, to jedno... Ale, że Semeniuk w ogóle poszedł na krótką i wierzył, że coś takieo się może wydarzyć, to brawa dla niego – skomentował Jakub Bednaruk.

Sytuacja w materiale wideo: