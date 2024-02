Europejskie puchary w siatkówce. Kiedy mecze polskich klubów? Gdzie oglądać transmisje?

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE Rysice Rzeszów walczą o awans do ćwierćfinału CEV Champions League. W innych rozgrywkach pucharowych swoje mecze rozegrają Projekt Warszawa i Grot Budowlani Łódź; dojdzie też do polskiego starcia Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia. Transmisje spotkań na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Kiedy mecze? O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź plan transmisji meczów polskich klubów w europejskich pucharach.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest zdziesiątkowana przez kontuzje i choroby. Obrońców trofeum czeka więc niezwykle trudne zadanie. Przed rewanżem w Turcji ZAKSA ma niewielką przewagę, pokonała u siebie Halkbank 3:2. Ma jednak czego żałować, bowiem miała wszystko w swoich rękach, by wygrać 3:1 i do Ankary jechać z porządną zaliczką. Kędzierzynianie pozwolili sobie jednak na kłótnię z sędziami, co kosztowało ich utratę koncentracji i finalnie stratę punktu. By zameldować się w najlepszej ósemce europejskich drużyn muszą więc na trudnym terenie w Ankarze wygrać jakimkolwiek stosunkiem setów. Jeśli siatkarze Halkbanku zwyciężą 3:0 lub 3:1, to oni awansują, natomiast wynik 3:2 spowoduje, że ćwierćfinalistę wyłoni złoty set rozgrywany na zasadach tie-breaka.

Zobacz także: Wyniki i skróty meczów barażowych siatkarskiej LM

W optymalnym składzie trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów byłby faworytem spotkania, tymczasem w ostatnim meczu przeciwko Asseco Resovii nie zagrali Bartosz Bednorz, Łukasz Kaczmarek i Korneliusz Banach. Na domiar złego kostkę w tym meczu podkręcił Dmytro Paszycki. Daniel Chitigoi był chory, ale pojawił się na boisku. Występ całej piątki w Ankarze stoi pod znakiem zapytania. Zwycięzca tej rywalizacji w ćwierćfinale zagra z włoskim klubem Cucine Lube Civitanova.

Jeszcze większe wyzwanie stoi przed drużyną PGE Rysice Rzeszów. Siatkarki z Podkarpacia pojechały do Turcji bez żadnej zaliczki. Przed tygodniem w hali na Podpromiu przegrały z obrońcą trofeum VakifBankiem 0:3. W rewanżu w Stambule muszą więc wygrać 3:0 lub 3:1, a potem być górą w złotym secie. Rywalki Rysic to najbardziej utytułowany klub XXI wieku w kobiecej siatkówce i trudno się spodziewać, by we własnej hali pozwolił sobie na sensacyjną wpadkę.

Do niezwykle ciekawej, "bratobójczej" rywalizacji dojdzie w Pucharze CEV. Asseco Resovia odpadła z Ligi Mistrzów po fazie grupowej, ale kontynuuje grę właśnie w drugich pod względem rangi europejskich rozgrywkach. W ćwierćfinale zmierzy się z inną drużyną z PlusLigi – Aluron CMC Wartą Zawiercie. Pierwsze spotkanie dość gładko wygrali rzeszowianie i w czwartek potrzebować będą dwóch wygranych setów, by znaleźć się w półfinale. Zawiercianie potrzebują natomiast triumfu 3:0 lub 3:1, a następnie muszą rozstrzygnąć na swoją korzyść rywalizację w złotym secie, by awansować do najlepszej czwórki. Zwycięzca polskiego starcia w półfinale zagra z lepszym z pary Fenerbahce Stambuł – Greenyard Maaseik.

W Pucharze CEV siatkarek rywalizuje klub Grot Budowlani Łódź. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym ekipa z Tauron Ligi pokonała piąty obecnie zespół francuskiej ekstraklasy Beziers VB 3:1. W przypadku awansu, łodzianki w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dwumeczu Viteos Neuchatel VC – Jedinstvo Stara Pazova.

W półfinale Pucharu Challenge siatkarze Projektu Warszawa zagrają u siebie z fińskim Akaa Volley. Wicelider PlusLigi w pierwszym meczu pewnie wygrał na wyjeździe 3:0. W środę potrzebuje więc tylko dwóch wygranych setów, by awansować do finału. W nim wystąpi również zwycięzca drugiego półfinału Mint Vero Volley Monza – Galatasaray HDI Stambuł.

Transmisje siatkarskiej Ligi Mistrzów:



Baraże Ligi Mistrzów siatkarzy 2024:

2024-02-07: Halkbank Ankara – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (środa, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-07: VK Lvi Praga – Guaguas Las Palmas (środa, godzina 19.15; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2024-02-08: Tours VB – Berlin Recycling Volleys (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport News).

Baraże Ligi Mistrzyń siatkarek 2024:

2024-02-07: Eczacibasi Dynavit Stambuł – SC Prometey Dnipro (środa, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport Extra)

2024-02-07: SC Poczdam – Allianz MTV Stuttgart (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2024-02-08: VakifBank Stambuł – PGE Rysice Rzeszów (czwartek, godzina 17.15; transmisja – Polsat Sport).

Polskie kluby w Pucharze CEV i Pucharze Challenge:

2024-02-06: Beziers VB – Grot Budowlani Łódź (wtorek, godzina 19.30)

2024-02-07: Projekt Warszawa – Akaa Volley (środa, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport Extra)

2024-02-08: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia Rzeszów (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport).