PSG szuka następcy Mbappe. Na celowniku gwiazdor Premier League

Wiele wskazuje na to, że Kylian Mbappe może opuścić Paris Saint-Germain po tym sezonie. Gigant ze stolicy Francji bez względu na rozwój wydarzeń związany ze swoją gwiazdą, pragnie wzmocnić formację ofensywną. Na jego celowniku ponownie znalazł się Marcus Rashford z Manchesteru United.

"Ponownie", a to dlatego, że PSG już w przeszłości próbowało przekonać do kontraktu angielskiego zawodnika. Ten jednak od 2016 roku jest występuje nieprzerwanie dla Manchesteru United. Niedawno nawet przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

Oczywiście taki scenariusz nie przeszkadza włodarzom PSG w snuciu planów związanych z pozyskaniem 26-latka. Według brytyjskiego "iNews", Francuzi są gotowi przetestować przywiązanie Rashforda do "Czerwonych Diabłów". O ile jego miejsce w podstawowym składzie jest niezagrożone, to coraz częściej mówi się, że gwiazda reprezentacji Anglii czuje się sfrustrowana na Old Trafford brakiem dużych sukcesów.

Klub z Manchesteru nie ma ochoty pozbywać się Rashforda, ale wszystko jest tak naprawdę kwestią ceny oraz nastawieniem samego zawodnika. Nie brakuje pogłosek, że ten może pójść śladem swojego starszego kolegi z kadry - Harry'ego Kane'a, który po latach gry w Tottenhamie przeniósł się do Bayernu Monachium.

Rashford wygrał z Manchesterem United pięć trofeów - Ligę Europy, Puchar Anglii, dwukrotnie Puchar Ligi Angielskiej oraz Tarczę Wspólnoty. W tym sezonie rozegrał 28 meczów, strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst.