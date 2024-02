Lider ograł outsidera! 19. zwycięstwo siatkarzy Jastrzębskiego Węgla

Siatkarze Enea Czarnych Radom przegrali z Jastrzębskim Węglem 0:3 w meczu 21. kolejki PlusLigi. Radomianie w dwóch pierwszych setach próbowali nawiązać walkę z liderem, ale wszystkie atuty miał po swojej stronie zespół z Jastrzębia-Zdroju, który pewnie wygrał to spotkanie.

Początek meczu to skuteczna gra jastrzębian, którzy szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (3:9). Siatkarze Enea Czarnych nie rezygnowali. Zmniejszyli straty do trzech oczek (8:11), a w końcówce popisali się punktową serią od stanu 16:21 do 21:21 przy zagrywkach Konrada Formeli. Serię przerwał skutecznym atakiem Norbert Huber, a po chwili Tomasz Fornal posłał asa (21:23). Goście utrzymali przewagę, a ostatni punkt zdobył Rafał Szymura ( 22:25).

W drugiej partii siatkarze Jastrzębskiego Węgla również zanotowali efektowny początek (2:6, 5:10). Gospodarze i tym razem ruszyli do odrabiania strat, zmniejszyli punktową różnicę do dwóch oczek (14:16, 18:20). Skuteczne ataki Hubera i Szymury pozwoliły przyjezdnym odskoczyć w kluczowym momencie (18:22), a wynik na 20:25 skutecznym atakiem ustalił Jean Patry.

Set numer trzy to tradycyjnie mocne otwarcie mistrzów Polski (1:6 po asie Fornala), tym razem jednak ekipa z Radomia nie zdołała nawiązać walki w dalszej części tej partii. Goście spokojnie powiększali punktową różnicę (3:12), a po punktowej zagrywce Adriana Markiewicza osiągnęła ona dziesięć oczek (5:15). Końcówka pod kontrolą jastrzębian. Patry wywalczył piłkę meczową (15:24), a na zakończenie tego widowiska Szymura obił blok rywali (16:25).

Najwięcej punktów: Nikola Meljanac (18), Brodie Hofer (14) – Enea Czarni Radom; Jean Patry (16), Tomasz Fornal (13), Norbert Huber (12), Rafał Szymura (10) – Jastrzębski Węgiel. MVP: Norbert Huber (10/12 = 83% skuteczności w atku + 2 bloki).

Jastrzębski Węgiel jest liderem tabeli PlusLigi (57 punktów, mecze 19–2). Enea Czarni Radom zajmują ostatnie miejsce (9 punktów, mecze 3–18).

Enea Czarni Radom – Jastrzębski Węgiel 0:3 (22:25, 20:25, 16:25)

Enea Czarni: Vuk Todorovic, Konrad Formela, Michał Ostrowski, Nikola Meljanac, Przemysław Smoliński, Brodie Hofer – Maciej Nowowsiak (libero) oraz Bartosz Gomułka, Igor Gniecki, Tomasz Piotrowski, Wiktor Rajsner, Rafał Buszek, Mateusz Kufka. Trener: Waldo Kantor.

Jastrzębski Węgiel: Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Marko Sedlacek – Jakub Popiwczak (libero) oraz Rafał Szymura, Ryan Sclater, Adrian Markiewicz, Bartosz Makoś, Mateusz Jóźwik. Trener: Marcelo Mendez.

Wyniki meczów 21. kolejki PlusLigi:

2024-02-07: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (24:26, 22:25, 21:25)

2024-02-10: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa 3:1 (25:13, 25:19, 17:25, 25:16)

2024-02-10: Enea Czarni Radom – Jastrzębski Węgiel 0:3 (22:25, 20:25, 16:25)

2024-02-10: GKS Katowice – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-11: Bogdanka LUK Lublin – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-11: Trefl Gdańsk – PGE GiEK Skra Bełchatów (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-11: Barkom Każany Lwów – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-12: KGHM Cuprum Lubin – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

