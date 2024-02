Czołowa siatkarka kadry Polski zmieni klub? Piszą o uznanej marce

Olivia Różański po dwóch sezonach gry we włoskiej Serie A spróbuje swoich sił w innych rozgrywkach - takie informacje podaje turecki serwis internetowy "Voleybol Plus". Przyjmująca reprezentacji Polski ma się przenieść do drużyny Besiktasu Ayos Stambuł.

Urodzona we Francji 26-letnia siatkarka w ciągu ostatnich dwóch sezonów stała się jedną z wiodących postaci w polskiej kadrze. Selekcjoner Stefano Lavarini odważnie na nią stawiał, a ona odpłacała się bardzo dobrą grą. W minionym roku, jako zawodniczka podstawowej szóstki reprezentacji, wywalczyła z nią brązowy medal Ligi Narodów oraz awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kurek znów zwycięski. Wspaniała seria trwa

Na arenie klubowej Różański od dwóch lat występuje we Włoszech. W sezonie 2022/2023 była zawodniczką Reale Mutua Fenera Chieri, z którym wygrała Puchar Challenge. Obecnie gra dla Volley Bergamo 1991. Jej drużyna po dziewiętnastu kolejkach trwających rozgrywek jest na dwunastym miejscu na czternaście zespołów, z zaledwie czterema zwycięstwami w dorobku.

Besiktas, do którego według "Voleybol Plus" ma trafić Polka, to beniaminek Vodafone Sultanlar Ligi. Prowadzona przez trenera Recepa Vatansevera drużyna zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli (siedem zwycięstwa, dwanaście porażek), z pięciopunktową przewagą nad strefą spadkową i pięcioma punktami straty do pozycji gwarantującej grę w play-offach.

Zawodniczkami Besiktasu są w tym sezonie znane z występów w polskiej lidze, w barwach Chemika Police, Serbka Jovana Brakocević-Canzian oraz Kubanka Wilma Salas.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport