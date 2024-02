Jako pierwszy do klatki wejdzie Prachnio (16-7, 11 KO, 1 Sub) . Mieszkający i trenujący w Holandii reprezentant Polski powalczy o powrót na zwycięskie tory. W lipcu zeszłego roku przegrał przez poddanie w trzeciej rundzie z Vitorem Petrino. 35-latek obecnie legitymuje się bilansem trzech wygranych i pięciu porażek w UFC. Niewykluczone, że kolejna przegrana skutkowałaby zwolnieniem z największej organizacji MMA na świecie.

Przeciwnikiem Polaka będzie Clark (14-9, 4 KO, 1 Sub). Kibice znad Wisły powinni kojarzyć zawodnika z Dakoty Południowej. W październiku 2017 roku "Brown Bear" wystąpił na gali UFC w Gdańsku. Przegrał tam przez poddanie w drugiej rundzie z Janem Błachowiczem. Od tamtej pory radzi sobie w kratkę - porażki przeplata zwycięstwami. Ostatnio walczył niemal rok temu. Na UFC 288 został poddany duszeniem gilotynowym przez Kennedy'ego Nzechukwu.

Starcie Prachnio - Clark znalazło się w karcie wstępnej. Natomiast w karcie głównej wystąpi Bryczek. Zawodnik z Bielska-Białej miał zadebiutować w UFC we wrześniu zeszłego roku, lecz wówczas wypadł z pojedynku z Jacobem Malkounem. Pierwotnie na najbliższej gali 33-latek miał skrzyżować rękawice z Albertem Duraevem. Rosjanin musiał jednak wycofać się z walki ze względu na problemy wizowe. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy "Machete" wypadł z pojedynku niedługo przed galą. W związku z tym UFC straciło do niego cierpliwość i zwolniło go z kontraktu.

Udział Bryczka w najbliższym UFC stanął pod znakiem zapytania. Po licznych perturbacjach udało się jednak znaleźć dla niego rywala. Został nim Potieria. Ukrainiec do swoich walk przygotowuje się w Warszawskim Centrum Atletyki. Do UFC dostał się za sprawą wygranej nad Łukaszem Sudolskim w Dana White's Contender Series. W samej organizacji "Duelist" wygrał tylko jedną walkę i aż trzy przegrał. Warto jednak wspomnieć, że do tej pory Potieria rywalizował w kategorii półciężkiej, a starcie z Bryczkiem zostało zakontraktowane w limicie dywizji średniej.

Polak z pewnością będzie chciał zaliczyć mocne wejście do UFC. Na swoim koncie ma imponującą serię pięciu wygranych przez nokauty w pierwszych rundach. Czy podtrzyma ją w starciu z Potierią?

Main eventem gali UFC Vegas 86 będzie starcie w kategorii średniej pomiędzy Jackiem Hermanssonem (23-6, 11 KO, 6 Sub) a Joe Pyferem (12-2, 8 KO, 3 Sub).

Transmisja gali UFC z walkami Bryczek - Potieria oraz Prachnio - Clark w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek w sobotę o 23:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



185 lb: Jack Hermansson (23-8) - Joe Pyfer (12-2)

145 lb: Dan Ige (17-7) - Andre FIli (23-10)

185 lb: Robert Bryczek (17-5) - Ihor Potieria (20-5)

185 lb: Brad Tavares (20-8) - Gregory Rogrigues (14-5)

155 lb: Michael Johnson (21-19) - Darrius Flowers (12-6-1)

185 lb: Rodolfo Vieira (9-2) - Arman Petrosyan (8-2)

Karta wstępna (22:00, początek transmisji o 23:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



170 lb: Trevin Giles (16-5) - Carlos Prates (17-6)

155 lb: Timothy Cuamba (8-1) - Bolaji Oki (8-1)

115 lb: Loma Lookboonmee (8-3) - Bruna Brasil (9-3-1)

205 lb: Marcin Prachnio (16-7) - Devin Clark (14-8)

170 lb: Max Griffin (19-10) - Jeremiah Wells (12-3-1)

205 lb: Zac Pauga (6-2) - Bogdan Guskov (14-3)

145 lb: Hyder Amil (8-0) - Fernie Garcia (10-4)

135 lb: Daniel Marcos (15-0) - Aoriqileng (25-11)