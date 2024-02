W bojowych nastrojach piłkarze Warty Poznań przystępują do pierwszego meczu rundy wiosennej. Inauguracyjne spotkania dla trenera Dawida Szulczka nie były udane, ale liczy on na dobre otwarcie, mimo że po drugiej stronie stanie mistrz Polski Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl.

"Będąc trenerem Warty Poznań nigdy jeszcze nie wygrałem meczu otwarcia - czy to sezonu, czy drugiej rundy. Liczę, że może się to w meczu z Rakowem" – powiedział na konferencji prasowej Szulczek, który przed inauguracją drugiej części sezonu tryskał optymizmem. Solidnie przepracowany czas przygotowań plus szeroka kadra z niemal kompletem zdrowych zawodników wprawiła go w dobry nastrój.

"Był to najlepszy okres przygotowawczy odkąd pracuję w Warcie. Mieliśmy najszersza kadrę i najwięcej jakości na treningu. W Turcji mogliśmy wystawić dwie +11+, w każdej było po ośmiu 8-9 zawodników, którzy spokojnie mogliby wyjść w podstawowym składzie na najbliższy mecz. Będziemy mieli ból głowy, bo ktoś naprawdę dobry znajdzie się poza 20-osobową kadrą meczową" – mówił szkoleniowiec.

Warciarze są w dość trudnej sytuacji, zajmują 15. lokatę i mają zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Rundę wiosenną zainaugurują z niezwykle wymagającym przeciwnikiem, który w przeciwieństwie do poznańskiego zespołu dokonał kilku roszad w kadrze.

"Po dwóch remisach z Rakowem i do tego grając u siebie możemy być bardziej odważną drużyną i przystąpić z taką lepszą energią. Nie zamierzamy tylko neutralizować przeciwnika, ale chcemy dać coś od siebie i też spróbować coś rywalowi narzucić. Co do okienka transferowego, myślę że dla Rakowa było ono bardzo dobre" – ocenił Szulczek.

Jego zdaniem Raków zrobił bardzo dobre wrażenie w pojedynku kontrolny z ukraińskim Dnipro wygranym 4:1.

"Oglądaliśmy mecze Rakowa zarówno te ligowe z jesieni, jak i ostatnie sparingi. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na ich spotkanie z Dnipro. W tym meczu Raków zrobił dużo dobrych i groźnych rzeczy. Myślę, że ten sparing dał na wiele podpowiedzi, czego możemy spodziewać się w tym meczu" – stwierdził.

Jedynym nowym nabytkiem w Warcie jest Belg Mohamed Mezghrani, który zrobił bardzo dobre wrażenie na trenerze. Ostatnio występował w węgierskiej Akademii Puskasa, ale jesienią nie spędził zbyt wielu minut na boisku.

"Miał drobny uraz, na jego pozycji zagrał kapitan drużyny i ciężko było mu wskoczyć z powrotem do składu. Przyszedł do nas na okres przygotowawczy w najtrudniejszym jego etapie. Dużo biegał, dawał dobrą jakość w działaniach ofensywnych. Strzelił bramkę, wywalczył rzut karny. Przebił wskaźniki, które notował nasz były wahadłowy. Powiem, że jest on gotowy nawet 120 minut gry, a nie tylko na 90" – podkreślił opiekun "Zielonych".

Szulczek jest zbudowany też bardzo dobrą dyspozycją Kajetana Szmyta, który od kilku miesięcy przymierzany jest do innych klubów. Na razie nic nie wskazuje, by młodzieżowy reprezentant Polski miał opuścić stolicę Wielkopolski.

"Kajtek wygląda fenomenalnie, ma dużo dobrej energii i na pewno zagra przeciwko Rakowowi. Podczas ostatniej naszej rozmowy powiedział mi, że jeśli zostanie w Warcie, to zakończy ten sezon z dwucyfrową liczbą bramek. Trzymam go za słowo. Jeśli jednak nie zostanie w Warcie, to Adam Zrelak będzie musiał nieco przyspieszyć swój powrót na boisko, by zastąpić Kajtka" – podsumował Szulczek.

Mecz Warty z Rakowem rozegrany zostanie w niedzielę o godz. 12.30 w Grodzisku Wielkopolskim. W pierwszej rundzie w Częstochowie padł remis 2:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o 12:30.

mtu, PAP