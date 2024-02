PlusLiga: Barkom Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo

Zawiercianie z olbrzymim niedosytem kończyli rewanżowy mecz w półfinale Pucharu CEV z Asseco Resovią Rzeszów we własnej hali. "Jurajscy Rycerze" przegrali pierwsze starcie na Podpromiu 0:3, ale mimo to potrafili podnieść się i z nawiązką doprowadzić do remisu w dwumeczu. Wystarczy powiedzieć, że rzeszowianie przegrali w identycznych rozmiarach, a w żadnej partii nie zdobyli nawet 20 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Czołowa siatkarka kadry Polski zmieni klub? Piszą o uznanej marce

W "złotym secie" to jednak Resovia okazała się lepsza i to ona ostatecznie zagra w półfinale z tureckim Fenerbahce. Warcie pozostała gra na krajowym podwórku. Podopieczni Michała Winiarskiego plasują się na trzecim miejscu w tabeli z takim samym dorobkiem, co drugi Projekt Warszawa oraz z czterema "oczkami" mniej od prowadzącego Jastrzębskiego Węgla.

Należy zaznaczyć, że Warta jest niepokonana w lidze od ponad dwóch miesięcy. Dziesięć ostatnich meczów to komplet zwycięstw.

O takiej passie może z pewnością pomarzyć Barkom, który co prawda wygrał przed tygodniem w Suwałkach ze Ślepskiem Malow 3:0, ale wcześniej poniósł sześć porażek w siedmiu spotkaniach. Ekipa z Ukrainy znajduje się na jedenastej pozycji.

W pierwszym meczu obu drużyn Warta wygrała u siebie z Barkomem 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.