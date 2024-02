Były piłkarz Manchesteru United stanął przed sądem. Jest oskarżony o gwałt

Do zdarzenia miało dojść w kwietniu 2019 roku w Altrincham. Domniemana ofiara była widziana, jak "zwisała" z ramienia Cofiego, a do tego bełkotała. To ma sugerować, że była w stanie silnego odurzenia. Piłkarz oraz jego kolega Nathan Stuart mieli zabrać kobietę do domu. Tam natomiast miało dojść do gwałtu.

Jak podaje "The Sun", kobieta została odnaleziona dopiero o trzeciej nad ranem. Wcześniej jej rodzice zgłosili zaginięcie. W momencie odnalezienia była wyraźnie otumaniona, po czym trafiła do szpitala. Miała nudności, wymioty i ból głowy. Lekarze stwierdzili, że ilość alkoholu, który wypiła, nie spowodowałaby aż takich problemów.

Kiedy Cofie i Stuart zostali zatrzymani, wspólnie twierdzili, że kobieta wyraziła zgodę na stosunek. Obaj stanęli już przed sądem. Nie przyznają się do winy. Sprawa jest w toku.

Jako nastolatek Cofie był uważany za ogromny talent. W 2007 roku Manchester United wykupił go z Burnley za milion funtów. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że urodzony w Ghanie napastnik miał wtedy 14 lat. Tym samym stał się najmłodszym zawodnikiem, za jakiego "Czerwone Diabły" zapłaciły taką kwotę.

Cofie występował w juniorskich drużynach Manchesteru United (grał tam u boku Paula Pogby i Jessego Lingarda) oraz w młodzieżowych reprezentacjach Anglii. Był wypożyczany m.in. do Royal Antwerp czy Sheffield United. Ostatecznie nie udało mu się przebić do pierwszego zespołu klubu z Old Trafford. Po odejściu z Manchesteru grał w norweskim Molde oraz zespołach z niższych lig w Anglii. W 2018 roku opuścił Europę i występował w Australii i na Filipinach. Karierę zakończył w zeszłym roku w barwach angielskiego New Mills. Grę w tym klubie łączył z pracą w szkole.