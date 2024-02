Interwencje Kamila Grabary nie wystarczyły! Manchester City ma zaliczkę przed rewanżem

Wtorkowe spotkanie miało oczywistego faworyta, co było widać od pierwszej minuty. Manchester City nie miał problemów z utrzymywaniem się przy piłce i tworzeniem kolejnych sytuacji. Już w dziesiątej minucie Kevin De Bruyne płaskim strzałem pokonał Kamila Grabarę.



"Obywatele" szukali kolejnego trafienia, choć w pewnych momentach mogło się wydawać, że bawią się w pobliżu pola karnego Duńczyków. To zemściło się w 34. minucie, kiedy to fatalnie piłkę od własnej bramki wyprowadził Ederson. Futbolówkę przejął Mohamed Elyounoussi i choć jego strzał został zablokowany, to uderzenie Magnusa Mattssona wylądowało już w siatce.

Kiedy wydawało się, że drużyny zejdą na przerwę przy remisie 1:1, to gola dla gości strzelił Bernardo Silva. Portugalczyk wykorzystał korzystne dla siebie odbicie piłki w polu karnym i spokojnym uderzeniem minął Grabarę.



W drugiej połowie Grabara po raz kolejny musiał ratować swoją drużynę przed stratą bramki. Gospodarze skupili się głównie na przeszkadzaniu, a goście stworzyli kilka groźnych akcji, ale trzeciego gola strzelili dopiero w doliczonym czasie gry. Wtedy po pięknej akcji do siatki trafił Phil Foden.

Skrót meczu FC Kopenhaga - Manchester City:

Rewanż odbędzie się 6 marca w Manchesterze.

FC Kopenhaga - Manchester City 1:3 (1:2)

Bramki: Mattsson 34 - De Bruyne 10, Silva 45+1, Foden 90+2.

FC Kopenhaga: Grabara - Jelert, Vavro, McKenna, Diks - Mattsson (81 Larsson), Falk, Goncalves (70 Hojlund) - Achouri (81 Sorensen), Claesson (55 Cornelius), Elyounoussi.

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Ake - Rodri - Silva (78 Nunes), De Bruyne, Grealish (21 Doku), Foden - Haaland.



Żółte kartki: Falk, Diks.