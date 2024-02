To on zastąpi Antigę? W Rzeszowie znów chcą zagranicznego trenera

W grudniu ubiegłego roku oficjalnie poinformowano, że Antiga odejdzie po zakończeniu sezonu z rzeszowskiego klubu.

- To była decyzja klubu, żeby ogłosić oficjalnie tę informację, ale ją szanuję. Rozmawialiśmy wspólnie o treści komunikatu, ale to klub zadecydował, żeby go opublikować już teraz - wyjaśnił wówczas były selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn.

Choć oficjalnie przyszłość francuskiego szkoleniowca nie jest znana, w środowisku dużo mówi się o jego przenosinach do Włoch. Według informacji "La Gazzetta dello Sport", Antiga ma objąć drużynę Savino del Bene Scandicci.



Tymczasem działacze PGE Rysic muszą znaleźć jego następcę. Według doniesień podkarpackiego serwisu "SuperNowości", zostanie nim Michal Masek.



Słowak pracuje obecnie w KGHM #Volley Wrocław. W przeszłości prowadził natomiast między innymi ŁKS Commercecon Łódź, z którym zdobywał medale mistrzostw Polski.