"Jurajscy Rycerze" ostatnim półfinalistą Pucharu Polski. Drugoligowiec sprawił małą sensację

Siatkarze drugoligowej drużyny CM Soleus KS Rudziniec sprawili małą sensację, wygrywając seta z Aluronem CMC Warta Zawiercie, ale to czołowa ekipa PlusLigi awansowała do półfinału Tauron Pucharu Polski. W rozegranym w Gliwicach spotkaniu ćwierćfinałowym "Jurajscy Rycerze" zwyciężyli 3:1.

Drugoligowy klub z liczącego niespełna 1700 mieszkańców śląskiego Rudzińca był obok CUK Aniołów Toruń jednym z "kopciuszków" ćwierćfinałów Pucharu Polski. Do najlepszej ósemki rozgrywek dotarł wygrywając kolejno z LKS Olimpią Włodowice, MCKiS-em Jaworzno, MKS-em Będzin i SPS-em Konspolem Słupca.

ZOBACZ TAKŻE: Fornal błyszczał w ataku, Huber rządził na siatce. Jastrzębski Węgiel w półfinale Pucharu Polski

Aktualny wicelider Grupy 3 drugiej ligi (15 zwycięstw w osiemnastu spotkaniach) był gospodarzem meczu z również drugim w tabeli, tyle że o dwie klasy rozgrywkowe wyżej, Zawierciem. Spotkanie zostało rozegrane w małej hali PreZero Areny Gliwice, mogącej pomieścić niespełna 1100 widzów.

We wtorek o różnicy pomiędzy II ligą a PlusLigą Anioły przekonały się boleśnie - przegrały u siebie z Projektem Warszawa 0:3, w setach do 14, 18 i 12. Zespół Rudzińca musiał wspiąć się na wyżyny umiejętności, by nie podzielić losu torunian i sprawić drużynie prowadzonej przez Michała Winiarskiego więcej kłopotów.

Ekipa, którą jej kibice określają mianem "zielonego walca", od początku pokazywała serce do walki i dużą determinację, jednak w pierwszym secie nie była w stanie dotrzymać kroku zawiercianom. Goście rozpoczęli mecz od prowadzenia 3:0, potem po kontratakach skończonych przez Trevora Clevenota i Bartosza Kwolka wygrywali 8:3, a po asie serwisowym Miguela Tavaresa - 10:4.

W drugiej części seta zespół z PlusLigi nękał przeciwników mocnymi serwisami i w końcu jego przewaga urosła do dziesięciu punktów (19:9). W końcówce gracze z Rudzińca zdobyli dwa punkty zagrywką (Kamil Długosz i Mikołaj Sarnecki), ale mimo to przegrali wysoko - 15:25.

W kolejnej partii drugoligowcy poczynali sobie śmielej. Najpierw prowadzili 2:0, a później od stanu 6:8 wygrali trzy wymiany z rzędu - Maciej Polański zatrzymał blokiem Karola Butryna, Jan Lesiuk zaserwował asa i siatkarze z Rudzińca znów byli na prowadzeniu (9:8). 15. punkt tym razem zdobyli dużo szybciej - na 15:14. W kolejnych dwóch akcjach Mateusz Piotrowski zablokował Szalachę, a Butryn zaatakował w aut. Zrobiło się 17:14 dla skazywanych na porażkę gospodarzy i trener Winiarski poprosił o przerwę.

Po powrocie na boisko faworyci szybko wyrównali na 19:19, ale nie byli w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Po efektownym zbiciu Polańskiego ze środka CM Soleus miał setbola (24:23), a gdy zaserwowana przez tego samego zawodnika piłka przewinęła się po siatce na stronę Zawiercia, drugoligowcy sensacyjnie wygrali seta (26:24).

W trzeciej odsłonie sensacji już nie było. Zawiercianie podnieśli jakość swojej gry w ataku, zatrzymali graczy z Rudzińca na siatce i tak jak w pierwszej partii szybko zbudowali wysoką przewagę (5:10). As Bartosza Kwolka powiększył rozmiary prowadzenia ekipy z PlusLigi do siedmiu punktów (10:17), dwie kolejne punktowe zagrywki Clevenot - do dziewięciu (13:22), a seta zakończył błąd w polu serwisowym Dominika Jakuszczonka (16:25).

Błąd w ataku Kwolka na starcie czwartej partii pozwolił rudzińczanom odskoczyć na dwa punkty (4:2), jednak potem na boisku znów dominowali "Jurajscy Rycerze". Najpierw wyrównali na 6:6, następnie Butryn mocnymi zagrywkami odrzucił rywali od siatki i Aluron, dzięki punktom zdobywanym blokiem, atakiem i zagrywką wypracował sześciopunktową przewagę (13:7).

PlusLigowcy do końca spotkania grali mocno skoncentrowani, sukcesywnie powiększali przewagę. Po błędzie Mateusza Króla mieli pierwszą piłkę meczową (24:13), którą ich rywale jeszcze obronili. Drugiego meczbola zawiercianom też nie udało się wykorzystać, ale już przy trzecim siatkarze z Rudzińca nie obronili ataku Clevenot i spotkanie dobiegło końca.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najlepszym graczem meczu został wybrany francuski przyjmujący ekipy z Zawiercia, który zdobył dla swojej drużyny 19 punktów. Grał z 56-procentową skutecznością w ataku, miał trzy punktowe bloki i trzy asy serwisowe.

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski odbędzie się w dniach 2-3 marca w krakowskiej Tauron Arenie. Aluron CMC Warta Zawiercie o finał zagra z Projektem Warszawa. Drugą parę półfinałową stanowią Jastrzębski Węgiel i Bogdanka LUK Lublin.

Tauron Puchar Polski, ćwierćfinał

CM Soleus Klub Sportowy Rudziniec - Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (15:25, 26:24, 16:25, 15:25)

CM Soleus: Bartosz Zrajkowski, Dominik Jakuszczonek (7), Kamil Długosz (8), Jan Lesiuk (8), Mateusz Piotrowski (15), Maciej Polański (6), Patryk Waloch (libero) oraz Mateusz Wikło, Radosław Nowak, Mikołaj Sarnecki (2), Paweł Łagodziński, Mateusz Płaneta, Mateusz Król (1), Wojciech Zubko.

Aluron CMC: Miguel Tavares (3), Karol Butryn (13), Bartosz Kwolek (13), Trevor Clevenot (19), Miłosz Zniszczoł (4), Michał Szalacha (8), Luke Perry (libero) oraz Daniel Gąsior (2), Mariusz Schamlewski (10), Michał Kozłowski.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport