Lazio awansowało do fazy play-off z drugiego miejsca w grupie E, w której rywalizowało z Atletico Madryt, Feyenoordem Rotterdam i Celtikiem Glasgow. Bayern pewnie wygrał grupę A, wyprzedzając FC Kopenhagę, Galatasaray Stambuł oraz Manchester United.

Monachijczycy na mecz do Rzymu pojechali po bardzo dotkliwej porażce w meczu na szczycie Bundesligi. W kluczowym dla losów mistrzostwa Niemiec spotkaniu przegrali z Bayerem Leverkusen 0:3, przez co ich strata do prowadzących w tabeli "Aptekarzy" wzrosła do pięciu punktów. We Włoszech będą mieli okazję do rehabilitacji, jednak bez wątpienia czeka ich trudne spotkanie.

Lazio w ostatniej kolejce Serie A pokonało na wyjeździe Cagliari 3:1. Gracze trenera Maurizio Sarriego w krajowej lidze nie błyszczą, zajmują w niej obecnie dopiero ósme miejsce, ale ich szkoleniowiec to znakomity taktyk, który może znaleźć sposób na wygranie z faworyzowanym rywalem i postawienie go w trudnej sytuacji przed rewanżem.

Bayern wystąpi w Rzymie bez kilku ważnych piłkarzy. Kontuzje leczą m.in. Alphonso Davies, Serge Gnabry i Kingsley Coman. W zespole gospodarzy zabraknie przede wszystkim Mattii Zaccaginiego, który zmaga się z urazem stopy.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport