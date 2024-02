Porażka Asseco Resovii w Olsztynie! Ważne punkty dla Indykpolu AZS

Premierowa odsłona toczyła się przy minimalnej przewadze olsztynian (8:6, 12:10). Co prawda goście odrobili straty (14:14), ale Indykpol AZS odbudował zaliczkę. Mocną bronią gospodarzy był w tym secie blok (6–1 w całym secie), a rzeszowianie popełnili więcej błędów własnych. W końcówce dwa ważne ataki skończył Manuel Armoa, który dołożył też punkt zagrywką (24:20). Moritz Karlitzek atakiem po skosie ustalił wynik na 25:21.

Na początku drugiej odsłony przewaga przechodziła z rąk do rąk. Dobrze zaczęli siatkarze z Rzeszowa (2:5 po asie Stephena Boyera), później do głosu doszli gospodarze (8:6), ale Asseco Resovia odbudowała przewagę (9:12). Indykpol AZS odrobił straty (15:15), ale końcówka toczyła się pod dyktando rzeszowian. Goście wykorzystali problemy olsztynian w przyjęciu, dobrze prezentowali się w polu serwisowym i to właśnie zagrywka w wykonaniu Fabiana Drzyzgi przyniosła im ostatni punkt (18:25).

Gospodarze ze sporym animuszem rozpoczęli trzecią partię. Prowadzili 6:3, później 12:7 po asie Karlitzka. W środkowej części seta przebudzili się rzeszowianie. Najpierw zmniejszyli różnicę, a a później wygrali cztery akcje od stanu 15:13 do 15:17, przy dobrych zagrywkach Bartłomieja Mordyla. Końcówka przyniosła sporo emocji. Efektowna czapa dała ekipie z Olsztyna piłkę setową (24:23), ale przestrzelona zagrywka rozpoczęła grę na przewagi. Dwa błędy siatkarzy Asseco Resovii rozstrzygnęły ją na korzyść gospodarzy (26:24).

W czwartym secie, po wyrównanym początku (8:8), przewagę zaczął budować Indykpol AZS. Po dwóch asach Karlitzka gospodarze prowadzili 13:10, ale w kolejnych akcjach zaczęli popełniać błędy i Resovia odrobiła straty (16:16). Kluczowa dla losów seta okazała się seria olsztynian od stanu 18:18 do 23:18, gdy zagrywał Joshua Tuaniga. Karlitzek wywalczył piłkę meczową kiwką nad blokiem rywali, a po chwili blok siatkarzy Indykpolu AZS wyjaśnił sprawę (25:20).

Najwięcej punktów: Moritz Karlitzek (20), Alan Souza (16), Manuel Armoa (11), Szymon Jakubiszak (10) – Indykpol AZS; Stephen Boyer (19), Klemen Cebulj (18), Torey DeFalco (15) – Asseco Resovia. MVP: Kuba Hawryluk.



Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia 3:1 (25:21, 18:25, 26:24, 25:20)

Indykpol AZS: Moritz Karlitzek, Szymon Jakubiszak, Alan Souza, Manuel Armoa, Cezary Sapiński, Karol Jankiewicz – Kuba Hawryluk (libero) oraz Joshua Tuaniga, Dawid Siwczyk, Kamil Szymendera. Trener: Javier Weber.

Asseco Resovia: Torey DeFalco, Karol Kłos, Stephen Boyer, Klemen Cebulj, Bartłomiej Mordyl, Łukasz Kozub – Michał Potera (libero) oraz Fabian Drzyzga, Jakub Bucki, Adrian Staszewski, Yacine Louati. Trener: Giampaolo Medei.

Wyniki meczów 22. kolejki PlusLigi:

2024-02-16: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Enea Czarni Radom 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

2024-02-17: Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:21, 18:25, 26:24, 25:20)

2024-02-17: Jastrzębski Węgiel – Barkom Każany Lwów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-17: Aluron CMC Warta Zawiercie – KGHM Cuprum Lubin (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-18: Projekt Warszawa – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-18: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-18: PGE GiEK Skra Bełchatów – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-19: PSG Stal Nysa – GKS Katowice (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

