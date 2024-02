TAURON Puchar Polski: UNI Opole - ITA TOOLS Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Opolanki obiecująco spisują się w tym sezonie TAURON Ligi. Plasują się aktualnie na szóstym miejscu z dorobkiem 26 punktów, podczas gdy ich sobotnie rywalki zajmują dopiero dziesiątą lokatę z trzynastoma punktami na koncie.

ZOBACZ TAKŻE: Benek i Bimbronauci w akcji! Polski klub siatkarski zaprezentował niezwykły teledysk

Co ciekawe, w fazie zasadniczej ligowej kampanii oba mecze zakończyły się tie-breakami, ale padały łupem mielczanek.

UNI Opole stoi przed wielką szansą na awans do pierwszego w historii klubu awansu do turnieju finałowego Pucharu Polski. Klub z Mielca występował w ścisłym finale tych rozgrywek w latach 1999 i 2000. Czy podopieczne Mateusza Grabdy nawiążą do dawnych sukcesów i to one dołączą do do grona półfinalistek, w którym jest już ŁKS Commercecon Łódź?

Relacja live i wynik meczu UNI Opole - ITA TOOLS Stal Mielec od godziny 17:00 na Polsatsport.pl.

CM, Polsat Sport