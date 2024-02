Aryna Sabalenka wypaliła. "Mam to we krwi"

Sabalenka po zwycięstwie podczas tegorocznej edycji Australian Open postanowiła zrobić sobie krótką przerwę od gry. Do rywalizacji wróci dopiero na kortach w Dubaju, gdzie jej pierwszą przeciwniczką będzie, plasująca się na 31. miejscu w rankingu WTA, Chorwatka Donna Vekic.

Przed rozpoczęciem rywalizacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Sabalenka odpowiedziała na pytania dziennikarzy. Wiceliderka światowego rankingu przyznała, że jest uzależniona od wygrywania.

- Moje nastawienie jest takie, żeby robić dalej to, co robię, dalej walczyć, dalej pracować. Kiedy zakończę karierę, chcę spojrzeć wstecz i pomyśleć: "Wow, udało mi się to osiągnąć. To niesamowite". Nie jestem typem osoby, która coś wygra, po czym nagle przestanie. Jestem uzależniona od wygrywania. Poczułam, że mam to po prostu we krwi, więc nadal to robię, pracuję i mam nadzieję, że nadal będę wygrywał - powiedziała tenisistka cytowana na oficjalnej stronie internetowej turnieju w Dubaju.

Warto przypomnieć, że zawodniczka rodem z Białorusi jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Sabalenka depcze Polce po piętach w światowym rankingu, jednak dzięki zwycięstwu w Dausze, raszyniance udało się powiększyć swoje prowadzenie.