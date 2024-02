Xavi opuści Barcelonę przed końcem sezonu? Jak wpłynie to na "Lewego"? Analizujemy możliwe scenariusze!

Szokująca decyzja Xaviego

Xavi jest szkoleniowcem Barcelony od 6 listopada 2021 roku. Zastąpił na tym stanowisku Ronalda Koemana. Hiszpan, który jako zawodnik "Dumy Katalonii" sięgnął po wszystkie możliwe trofea, miał przywrócić "Blaugranie" dawny blask. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego misja zakończy się niepowodzeniem.

Co prawda FC Barcelona pod wodzą Xaviego w 2023 roku zdobyła Superpuchar Hiszpanii i wygrała LaLigę, ale poza krajowym podwórkiem nie radziła sobie najlepiej, odpadając z Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W pierwszej części sezonu 2023/24 "Duma Katalonii" również nie prezentowała się najlepiej, a czarę goryczy przelała porażka z Villarreal FC 3:5. Po tym meczu, 27 stycznia 2024 roku Xavi ogłosił, że wraz z końcem sezonu opuści Barcelonę.

Ta wiadomość wstrząsnęła klubową szatnią. Media donosiły, że piłkarze nie dowierzali w decyzję swojego trenera. Szczególnie dotknięci mieli być Robert Lewandowski i Joao Cancelo, którzy nie kryli łez.

Lewandowski dołączył do Barcelony latem 2022 roku i natychmiast stał się kluczowym zawodnikiem ekipy Xaviego. Panowie szybko znaleźli wspólny język i mimo kilku drobnych utarczek, jak chociażby ta w przerwie meczu z Almerią, świetnie dogadają się zarówno na boisku, jak i poza nim nie szczędząc sobie komplementów.

Reakcja Roberta Lewandowskiego na decyzję Xaviego nie może zatem dziwić.

Czy Xavi poprowadzi Lewandowskiego do końca sezonu?

Zapowiedź Xaviego zszokowała zarówno kibiców Barcelony, jak i jej włodarzy. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że wyniki i styl gry drużyny nie były zadowalające, ale nie spodziewali się takiego trzęsienia ziemi. Nic dziwnego, że w mediach pojawiło się mnóstwo spekulacji, czy Xavi utrzyma posadę do końca sezonu.

Takie plotki nie były pozbawione podstaw. Gdyby dziś na ławce Barcelony zasiadł nowy trener, miałby o wiele więcej czasu, by poznać drużynę od środka i lepiej przygotować ją do nadchodzącego sezonu. Czy włodarze Dumy Katalonii na czele z prezydentem Joanem Laportą zdecydują się zwolnić menedżera przed końcem tego sezonu?

Kluczowy mecz z SSC Napoli

W środę, 21 lutego Robert Lewandowski wraz z kolegami zmierzy się z SSC Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mecz, który zostanie rozegrany we Włoszech, może być dla Xaviego pożegnaniem w roli trenera FC Barcelony.

Katalońskie media donoszą, że niepowodzenie w starciu z mistrzami Włoch, może przyspieszyć "wykonanie wyroku" na trenerze Barcelony. Javi Miguel z dziennika "As", przekonuje, że porażka w meczu z neapolitańczykami zwiększy szansę na zwolnienie Xaviego. Kandydatem do zastąpienia Hiszpana ma być Rafael Marquez. Były piłkarz "Blaugrany" notuje świetne wyniki z drużyną rezerw, i wydaje się być naturalnym następcą Xaviego.

Ta kandydatura jest tym bardziej prawdopodobna, że przed laty tę samą drogą przebył… Pep Guardiola. Kto wie, może aktualne władze Barcelony zdecydują się na podobny ruch licząc na równie spektakularny efekt?

Pośród potencjalnych następców Xaviego wymienia się także Hansiego Flicka, który współpracował z Lewandowskim w Bayernie Monachium. Niemiec, który zaliczył fatalny epizod w reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów, z całą pewnością liczy na szybki powrót na ławkę trenerską.

Opcja pracy w Katalonii wydaje się być dla niego szczególnie kusząca. Niemieckie media donoszą, że Flick rozpoczął już intensywną naukę hiszpańskiego!

Robert Lewandowski wraz z drużyną zagra zatem nie tylko o zwycięstwo i krok w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale być może także o "być albo nie być" dla Xaviego. Wydaje się, że hiszpański szkoleniowiec ma w katalońskiej szatni bardzo mocną pozycję, a piłkarze stoją za nim murem, więc na boisku nie powinno im zabraknąć determinacji.

Lewandowski i Barcelona na fali wznoszącej?

Kibice Barcelony mają powody do umiarkowanego optymizmu. Po feralnym meczu z Villarrealem piłkarze "Dumy Katalonii" zdobyli 10 z 12 możliwych punktów w ligowych rozgrywkach, prezentując miły dla oka, ofensywny futbol.

W szczególnie dobrej formie znajduje się Robert Lewandowski, który w ostatnich trzech meczach LaLiga zdobył cztery bramki! Kapitan reprezentacji Polski błysnął szczególnie w starciu z Celtą Vigo, w którym zaliczył dublet i zapewnił "Blaugranie" trzy oczka.

Przed meczem z SSC Napoli Xavi wyraźnie wierzy w swoją drużynę i nie szczędzi jej pochwał w mediach. Po ostatnim ligowym spotkaniu powiedział:

Odkąd ogłosiłem swoją decyzję o opuszczeniu ławki w czerwcu, zdobyliśmy 10 na 12 możliwych punktów. Zapowiadałem, że drużyna poradzi sobie dobrze i tak się stało.

Hiszpan niezwykle pozytywnie wypowiedział się także o Robercie Lewandowskim:

- Mecz z Napoli to idealna sceneria do pokazania swojego talentu i osobowości. Dla mnie jako trenera również. Lewandowski jest świetnym liderem, w ostatnim meczu po raz kolejny pokazał, na co go stać - powiedział.

Lewandowski niemal na pewno rozpocznie mecz w wyjściowej jedenastce i z pewnością będzie jednym z liderów swojego zespołu. Czy uchroni Xaviego przed wcześniejszym zwolnieniem? O tym przekonamy się już w środowy wieczór!

Transmisja meczu SSC Napoli - FC Barcelona w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.