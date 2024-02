Przed nami wielkie emocje w meczu Legia Warszawa - Molde FK. Już w czwartek na boisko przy ulicy Łazienkowskiej wyjdą dwie drużyny z ogromnymi nadziejami na awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. W nieco lepszej sytuacji jest Molde, które z własnego terenu przyjeżdża do Polski z jednobramkową zaliczką na koncie.

Co wydarzyło się w Molde?

Spotkanie w Molde pokazało, że Legia potrafi gonić przeciwnika, ale jednocześnie nawet krótki moment dekoncentracji może kosztować polski zespół bardzo dużo. Tak było na początku pierwszego meczu obu drużyn, gdy Molde wygrywało już 3:0 po 24 minutach. Łatwe straty i proste błędy sprawiły, że w drugiej połowie Legia musiała gonić wynik, a trener Kosta Runjaic sięgnął po rezerwy dokonując czterech zmian. Właśnie w tej drugiej części meczu po przerwie do bramki rywala trafiali Josue i Rafał Augustyniak. Szkoleniowiec Legii nie uważa jednak, aby rywal go zaskoczył.



- Molde nas nie zaskoczyło. W Norwegii bardziej zadziwiała nasza postawa w niektórych boiskowych sytuacjach. Po przerwie już realizowaliśmy założenia, goniliśmy i niewiele brakowało do remisu. Interesuje nas pełna pula. Chcę, by kibice od pierwszej sekundy czuli nasze zaangażowanie - powiedział szkoleniowiec polskiego klubu cytowany przez PAP.

Jaki plan na to spotkanie ma Legia Warszawa?

Legia nie ma w ostatnim czasie dobrej passy. Po porażce z Molde przyszedł rozczarowujący dla wielu kibiców remis z beniaminkiem Ekstraklasy - Puszczą Niepołomice, a jeszcze przed meczem ze Szwedami "Wojskowi" wyrwali jedną bramką zwycięstwo w spotkaniu z Ruchem Chorzów.



Jeśli wicemistrzowie Polski odpadną z Molde w czwartek i później przegrają w niedzielę w Kielcach z mającą nóż na gardle Koroną Kielce sezon 2023/2024, będzie powoli przechodził do opcji "na straty" - pisze w swoim felietonie Cezary Kowalski. Do tego dopuścić nie chce trener Legii, który ma już plan na rewanżowe spotkanie z Molde.



- Plan jest taki, żeby od pierwszego gwizdka sędziego grać z pełnym zaangażowaniem. Musimy pamiętać, że nie rozstrzygniemy wszystkiego w pierwszej połowie. Kluczowy jest balans i dobra dyspozycja przez cały mecz. Nie chcemy chwiejności i zmienności, które mogłyby przysporzyć nam kłopotów - powiedział trener Legii Kosta Runjaic.

Co pokaże Molde FK?

Molde również nie zaprezentowało wielkiej klasy w ostatnim meczu Atlantic Cup, czego efektem była gładka porażka z FC Kopenhaga. Zespół Kamila Grabary analogicznie do ostatniego wyczynu Molde z Legią wbił swoim przeciwnikom dwa szybkie gole, aby następnie już bez żadnej analogii poprawić wynik w drugiej połowie. Honoru Molde bronił za to obrońca Eirik Haugan, który rozegrał również 90 minut w późniejszym spotkaniu z Legią. Duże mecze to dla Molde nic nowego, wobec czego o swoich piłkarzy nie martwi się trener norweskiej ekipy - Erling Moe.



- Nie mogę się tego doczekać. Im więcej kibiców jest na stadionie, tym lepiej. To coś fajnego. W europejskich pucharach graliśmy już na wielkich obiektach, gdzie było bardzo głośno. Moi piłkarze są pewni siebie i odporni psychicznie, więc poradzą sobie z presją, nawet jeśli dojdzie do rzutów karnych - dodał trener norweskiego klubu Erling Moe.

Kiedy jest mecz Legia Warszawa - Molde FK? O której godzinie gra Legia? Kiedy mecz Legii?

Mecz Legia Warszawa - Molde FK rozpocznie się w czwartek 22 lutego o godz. 21:00 w Warszawie. Arbitrem w tym spotkaniu będzie niemiecki sędzia Harm Osmers. Relację na żywo będzie można śledzić na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport