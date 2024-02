Sensacyjna klęska siatkarzy Asseco Resovii! Zwrot akcji po pierwszym secie

Asseco Resovia przegrała z drużyną Exact Systems Hemarpol Częstochowa 1:3 w meczu 23. kolejki PlusLigi. Rzeszowianie pewnie wygrali premierową partię, ale w kolejnych prezentowali się znacznie słabiej, co bezwzględnie wykorzystała dobrze dysponowana ekipa beniaminka.

Gospodarze zaczęli budować przewagę, gdy w polu serwisowym pojawił się Stephen Boyer (8:4). Zagrywka była mocną bronią rzeszowian w tym secie, ale do tego doszła skuteczniejsza od rywali gra w ataku i błędy własne gości. W efekcie Asseco Resovia spokojnie utrzymywała wyraźną przewagę (13:8, 20:13 – gdy kolejnego asa dołożył Boyer). Torey DeFalco skutecznym atakiem przypieczętował wygraną rzeszowian 25:17.

Po zdecydowanym zwycięstwie gospodarzy w pierwszej partii, druga miała zaskakujący przebieg. Rzeszowianie zaprosili przeciwników do gry kilkoma błędami własnymi, a goście poprawili skuteczność w ataku, dołożyli blok i uzyskali wyraźną przewagę (3:10, 6:15). Siatkarze Resovii zerwali się jeszcze do walki, zmniejszyli różnicę do trzech oczek (18:21), ale końcówka przebiegła po myśli ekipy z Częstochowy. Ważną akcję skończył Dawid Dulski, na blok rywali nadział się Boyer, błąd w ataku rzeszowian i goście mieli piłkę setową (18:24). Przestrzelony atak DeFalco dał im brakujący punkt (19:25).

Trzecią partię lepiej rozpoczęli siatkarze z Rzeszowa, którzy po asie Adriana Staszewskiego prowadzili 7:4. Utrzymywali tę przewagę w środkowej części seta (14:10), ale częstochowianie zerwali się do walki i odrobili straty – po ataku Dulskiego było 15:15. Ważna dla losów tej partii okazała się seria dobrych zagrywek Byrona Keturakisa, po której przyjezdni odskoczyli na trzy oczka (17:20). W końcówce utrzymali przewagę. Dwie ważne akcje skończył Dulski, błąd rywali dał siatkarzom Exact Systems Hemarpolu piłkę setową, a Bartłomiej Janus postawił kropkę nad "i" pojedynczym blokiem (20:25).

Początek czwartej odsłony to wyrównana gra obu ekip (6:6, 12:12). Goście odskoczyli na trzy oczka i po ataku Dulskiego było 12:15. Rzeszowianie odrobili straty, ale w końcówce znów minimalną przewagę mieli częstochowianie. Gospodarze przegrywali już 21:23, ale skuteczny atak Jakuba Buckiego i blok gospodarzy w kolejnej akcji oznaczały wyrównanie. Dulski wywalczył piłkę meczową dla gości (23:24), ale chwilę później Staszewski doprowadził do gry na przewagi. W niej as Dulskiego i punktowy blok rozstrzygnęły rywalizację na korzyść beniaminka (25:27).

Najwięcej punktów: Stephen Boyer (14), Torey DeFalco (14), Karol Kłos (13) – Asseco Resovia; Dawid Dulski (25), Aymen Bouguerra (16), Damian Kogut (10) – Exact Systems Hemarpol. MVP: Aymen Bouguerra (16/20 = 80% skuteczności w ataku).

Asseco Resovia – Exact Systems Hemarpol Częstochowa 1:3 (25:17, 19:25, 20:25, 25:27)

Asseco Resovia: Bartłomiej Mordyl, Fabian Drzyzga, Torey DeFalco, Karol Kłos, Stephen Boyer, Klemen Cebulj – Michał Potera (libero) oraz Adrian Staszewski, Miłosz Wróbel, Łukasz Kozub, Jakub Bucki, Jakub Lewandowski. Trener: Giampaolo Medei.

Exact Systems Hemarpol: Tomasz Kowalski, Kaleb Jenness, Piotr Hain, Dawid Dulski, Damian Kogut, Bartłomiej Janus – Marcin Jaskuła (libero) oraz Aymen Bouguerra, Byron Keturakis, Mateusz Borkowski, Rafał Sobański, Oskar Espeland. Trener: Leszek Hudziak.

Wyniki meczów 23. kolejki PlusLigi:

2024-02-24: Barkom Każany Lwów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (25:20, 22:25, 23:25, 23:25)

2024-02-24: KGHM Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:21, 11:25, 16:25, 20:25)

2024-02-24: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (21:25, 19:25, 21:25)

2024-02-25: Asseco Resovia Rzeszów – Exact Systems Hemarpol Częstochowa 1:3 (25:17, 19:25, 20:25, 25:27)

2024-02-25: Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-26: GKS Katowice – Indykpol AZS Olsztyn (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-26: Enea Czarni Radom – PSG Stal Nysa (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-19: Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów.

